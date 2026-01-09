Fin de la novela: Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Después de varios días de negociación, Atlético Nacional decidió hacer lugar al pedido del colombiano y aceptó la última oferta enviada desde las oficinas de Brandsen 805.

La extensa y sinuosa operación, marcada por cambios de postura del conjunto colombiano y conflictos en el medio con el propio futbolista, finalmente se cerró en un monto cercano a los 5.000.000 de dólares por la totalidad de la ficha del extremo de 23 años. El Verdolaga conserva una plusvalía del 20% de una futura venta. Cuando quede todo asentado en los documentos, volará rumbo a Buenos Aires y firmará un contrato por cuatro temporadas con el Xeneize.

De esta manera, el deseo de Juan Román Riquelme se cumplió e Hinestroza, un punta veloz, desequilibrante y punzante, que desde hace tiempo seduce al presidente, se pondrá la camiseta de Boca para reforzar el sector derecho de la ofensiva del plantel de Claudio Úbeda. Era la posición a cubrir como prioridad y, finalmente, tendrá dueño.

El pase tuvo todos los condimentos: desde un posteo del futbolista despidiéndose tras la consagración en la Copa de Colombia antes de tiempo, hasta publicaciones polémicas, fuego cruzado con la dirigencia de Atlético Nacional y un posterior acuerdo de “paz”.

Este jueves, tanto el club como el jugador consensuaron que se entrenara por su cuenta mientras se resolvía su futuro, decisión que surtió efecto inmediato ante su firme deseo de emigrar a La Bombonera.

Luego de las fallidas tratativas a mediados de 2025, cuando Boca se contactó por primera vez con Atlético Nacional y recibió una cotización superior a los 10 millones de dólares, en territorio cafetero bajaron las pretensiones, en consonancia con la merma en el rendimiento del futbolista durante el segundo semestre, y aceptaron las condiciones para desprenderse de una de sus figuras.