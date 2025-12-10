Se realizará una nueva edición de Pinceladas de Rock en el Centro Provincial de Convenciones

Este jueves 11 de diciembre, a las 21, el Centro Provincial de Convenciones de Paraná será nuevamente el espacio elegido para la presentación de Pinceladas de Rock, un espectáculo sinfónico coral que reúne a formaciones de distintas localidades entrerrianas. La actividad, se realizará con el objetivo de ofrecer al público una propuesta artística basada en arreglos sinfónicos, interpretaciones corales y fragmentos de las canciones más conocidas del rock nacional.

En esta nueva edición se interpretarán los volúmenes I, II, III y Del Recuerdo de la obra, involucrando a una amplia lista de elencos que formaron parte del proyecto desde sus inicios. Participarán el Coro Municipal Del Centenario de Crespo, el Coro Municipal de María Grande, el Coro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, el Coro de Jóvenes de la Escuela Coral Mario Monti, el Coro Municipal Modo Canto de Viale y el Ensamble Coral Juan Sebastián de Gualeguay, además de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo. A ellos se sumarán músicos invitados, entre ellos Juan Pablo Dupont en bajo y Máximo Pasgal en guitarra, junto con el solista vocal Francisco Scotta. La dirección general estará a cargo de Eduardo Retamar, responsable del proyecto desde sus primeras presentaciones.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de interés cultural el evento, destacando su aporte al desarrollo artístico provincial y a la visibilización de propuestas que integran música, artes visuales y trabajo colaborativo entre instituciones culturales. En el fundamento de la declaración se señaló que la obra contribuye a la promoción de la producción local, al fortalecimiento del turismo cultural y al reconocimiento del territorio a través de expresiones artísticas. Además, el evento fue valorado por su carácter federal dentro de la provincia, debido a la presencia de agrupaciones provenientes de Crespo, María Grande, Viale, Gualeguay y Paraná.

Pinceladas de Rock es un proyecto que comenzó a desarrollarse a mediados de 2022. Su estructura está formada por arreglos que reúnen fragmentos de canciones del rock argentino de las últimas cuatro décadas, interpretadas por alrededor de 140 voces y 56 músicos en cada presentación. La continuidad del proyecto permitió incorporar a diferentes instituciones artísticas de la provincia y promover instancias de formación y participación entre coristas, músicos y directores.

La entrada será libre y gratuita.