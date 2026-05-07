Diputada provincial Laura Stratta: “El peronismo tiene que construir una nueva mayoría en Entre Ríos”

La diputada provincial peronista Laura Stratta trazó en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) un diagnóstico atravesado por la preocupación social y la necesidad de reconstrucción política en Entre Ríos. En una provincia donde -según definió- “se va deteriorando el tejido social al calor de las decisiones que se toman en el plano nacional”, la exvicegobernadora sostuvo que la pobreza, la desocupación y la fragilidad económica obligan a repensar el rol del Estado y de la oposición peronista frente a un escenario que describió como “difícil” y cargado de incertidumbre.

Stratta vinculó el agravamiento de la situación social con las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y cuestionó que el gobierno provincial no haya desplegado medidas suficientes para amortiguar ese impacto. “Muchas familias no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, elementales”, afirmó. En ese marco, reivindicó el trabajo territorial de organizaciones como Suma de Voluntades y defendió la articulación entre el Estado y las instituciones sociales. “El Estado lo que tiene que hacer es fortalecer a esos espacios, a esas instituciones que son confiables para los ciudadanos que acuden a ellas justamente cuando las necesidades apremian”, expresó.

Durante la entrevista en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), Stratta recordó su paso por el Ministerio de Desarrollo Social y evocó medidas adoptadas durante la anterior gestión provincial para contener la emergencia alimentaria. “Llegó un momento que nosotros tuvimos que abrir los sábados los comedores escolares, porque los lunes los gurises llegaban muchas veces sin comer durante todo el fin de semana”, admitió. Para la legisladora, la respuesta frente a la crisis no puede quedar únicamente en manos de la solidaridad comunitaria. “Tiene que haber decisión política, también tiene que haber presupuesto”, remarcó.

La dirigente justicialista también abordó las tensiones internas del peronismo entrerriano y reconoció que el rol opositor atraviesa complejidades y diferencias. Sin embargo, rechazó la idea de una fractura estructural. “No hay que tenerles miedo a las diferencias”, sostuvo. Y agregó: “El peronismo tiene que construir una nueva mayoría. Y para construir una nueva mayoría también tiene que tener un proyecto de provincia”.

En esa línea, admitió que existen posturas distintas entre los bloques legislativos y los distintos sectores partidarios, aunque defendió los ámbitos de diálogo que comenzaron a reactivarse dentro del Partido Justicialista. “Es difícil encontrar una medida justa”, admitió, al describir la tensión entre acompañar determinadas políticas de gestión y, al mismo tiempo, marcar límites desde la oposición.

Consultada sobre la reforma previsional y el proyecto impulsado por la multisectorial para crear un fideicomiso destinado a sostener la Caja de Jubilaciones, Stratta evitó anticipar una posición cerrada. “Nosotros entendemos que hay que trabajar en una modificación del sistema previsional. Eso está clarísimo”, afirmó, aunque aclaró que el debate debe centrarse en “qué impacto tienen esas modificaciones en la sostenibilidad o en la reducción del déficit de la Caja”.

El escenario electoral también apareció en la conversación televisiva. Aunque evitó profundizar sobre eventuales candidaturas o calendarios, Stratta consideró que el peronismo cuenta con dirigentes capaces de reorganizar el espacio político. “El peronismo siempre se organiza”, dijo. Y añadió: “Tiene figuras, tiene hombres y mujeres gestionando con camino andado, con trayectoria, con valores”.

La dirigente rechazó además que las causas judiciales por corrupción que involucran a referentes del justicialismo deban convertirse en condenas anticipadas. “Todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario”, planteó, aunque admitió que la política debe reconstruir vínculos de confianza con la sociedad “con honestidad”.

Hacia el final de la entrevista en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), Stratta volvió sobre el clima social que percibe en la provincia y dejó una definición que atravesó toda su exposición: “Los entrerrianos y las entrerrianas no la están pasando bien”. Desde esa lectura, insistió en que el desafío del peronismo no pasa únicamente por reorganizar liderazgos, sino por volver a ofrecer respuestas concretas frente a una realidad que, según describió, se volvió cada vez más áspera para la sociedad.

- ¿Cuánto le preocupa todo este panorama de la realidad social de las calles que describió la referente de Suma de Voluntades?

-Suma de Voluntades es una institución que trabaja muy fuerte en Paraná, con mucho compromiso. Es una referencia social importante. Y la situación social está agravada. Yo vengo diciéndolo hace varios meses atrás, se va deteriorando el tejido social al calor de las decisiones que se toman en el plano nacional… porque no alcanza, porque hay desocupación, porque muchas familias no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, elementales. Y ante eso, estas organizaciones, estas instituciones cumplen un rol social que es importante, pero donde el Estado tampoco debe correrse, ¿no? Porque nosotros creemos que el Estado también tiene que amortiguar esas definiciones que ha tomado (Javier) Milei, y que en el plano provincial muchas veces con políticas públicas de acompañamiento y un Estado presente podrían garantizar estos derechos que se ven vulnerados.

-Lo que sorprende es que sigue existiendo una desconexión entre el Estado, el poder político y la realidad. Como que fueran mundos diferentes.

-Yo creo mucho en el trabajo en red. Y hemos trabajado muchísimo cuando hemos en el gobierno con organizaciones como Suma de Voluntades y una infinidad de instituciones que, como decía recién, cumplen una función social que es importante, que son referencias sociales, que forman parte de mesas también. Ella citaba a los Hogares de Cristo, que también es una institución. Yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es fortalecer a esos espacios, a esas instituciones que son confiables para los ciudadanos que acuden a ellas, justamente, cuando las necesidades apremian. Y, en función de eso, sigo creyendo en que la política tiene que trabajar en red, que la articulación público privada, y me refiero a lo privado también a las instituciones, es importante. No creo que siempre exista la desconexión.

-Seríamos muy felices si nos enteramos que desde Suma de Voluntades algún día nos dicen: sí, a veces nos acompaña tal diputado para ayudar a la gente, o a veces nos acompaña tal concejal, más allá del funcionario del área específica. Y esas cosas no suceden.

-Con Suma de Voluntades y otras instituciones se viene trabajando. Eso no se publicita, no se promociona. Yo no promociono a qué instituciones acompañamos. Para mí, la agenda social es una agenda relevante. Las políticas alimentarias son agendas relevantes. De hecho, nosotros fuimos quienes impulsamos hace 2 años la emergencia alimentaria, porque entendíamos que, como decía recién Anabella (Albornoz) el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, que el Estado tiene que garantizarlo. Entonces, comparto que hay una situación que se agrava… hay un resquebrajamiento del tejido social, hay instituciones que por ahí cumplen el rol que el Estado no cumple. Y tiene que haber más articulación. Pero, también tiene que haber decisión política, también tiene que haber presupuesto. A mí me tocó ser ministra de Desarrollo Social, y llegó un momento que nosotros tuvimos que abrir los sábados los comedores escolares, porque los lunes los gurises llegaban muchas veces sin comer durante todo el fin de semana. Tiene que ver con definición y con decisiones políticas. Es a dónde ponemos la mirada, a dónde ponemos el presupuesto, cómo orientamos las políticas públicas. Al menos, esa fue la impronta que nosotros le dimos. Y el trabajo en red con las organizaciones y las instituciones también. Como también es importante que, más allá de la función pública y de los legisladores o en el Ejecutivo, lo que podemos hacer como personas, a quienes acompañamos como seres humanos. Y yo le aseguro que no solamente a Suma de Voluntades, sino a varias instituciones las acompañamos porque creemos en esas instituciones y en el rol que cumplen.

El diálogo interno dentro del peronismo

-Hemos hablado algunas veces con Juan José Bahillo sobre la desconexión de los bloques de diputados y senadores del peronismo. Él incluso lo reconoció. Por ahí da la sensación que al peronismo le cuesta organizarse siendo oposición. ¿Se reúnen los bloques o hablan únicamente los presidentes? ¿Están trabajando temas en conjunto?

-En primer lugar, justo hoy estuvimos en el Partido Justicialista y venimos insistiendo en generar un espacio de diálogo institucional entre las diferentes representaciones que tiene el PJ; hay intendentes, bloque de diputados, bloque de senadores, los legisladores nacionales, los concejales, los consejos departamentales, el consejo provincial. Lógicamente, somos un movimiento,. Hay situaciones que nos han hecho tener posturas diferentes. Justo se señalaba la situación que se generó en la sesión anterior, respecto de un proyecto en particular que nosotros habíamos acompañado, y que la Cámara de Senadores no acompañaron, pero porque no se aceptaron las modificaciones. Creo que tiene que ver con la dinámica de la política, con el difícil rol de ser oposición en tiempos difíciles, con la voluntad que tienen muchas compañeras y compañeros de no poner palos en la rueda en la gestión. Porque entendemos que la gestión provincial le tiene que ir bien, siempre y cuando les vaya bien a los entrerrianos, con las políticas públicas que impulsa, los posicionamientos de poder advertir cuando entendemos que las cosas no funcionan o no están saliendo o están mal. Es difícil encontrar una medida justa. Ahora, sí dialogamos, sí instamos, sí insistimos, y hoy justamente estuvimos en el partido justicialista trabajando en ejes temáticos, en un proyecto de provincia. Vengo insistiendo que el peronismo tiene que construir una nueva mayoría. Y para construir una nueva mayoría también tiene que tener un proyecto de provincia. Y en función de eso también se están generando los espacios. Pero no hay que tenerles miedo a las diferencias. Sí me parece que lo que hay que sentar es una posición en temas trascendentes. Y, entonces, en esos temas trascendentes, hoy, justamente, lo que planteamos es cómo se va a parar el bloque del peronismo con la reforma previsional. En función de esos ejes, en función de la importancia del diálogo, está, y no es un diálogo sin fisuras, o no es un diálogo sin encontronazos. Ahora, el diálogo se produce, lógicamente, con la responsabilidad política que a cada uno le cabe, en función del lugar que ocupamos y, sobre todo, de las convicciones que tenemos a la hora de cada debate.

-En las últimas horas ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de la multisectorial para crear un fideicomiso para sostener la Caja de Jubilaciones. ¿Lo estudiaron, lo van a apoyar?

-A nosotros, la multisectorial nos solicitó una audiencia. Mañana, justamente, tenemos reunión de bloque para ver qué día vamos a recibirlos. Y, en función de eso, a escuchar un poco, no solamente lo que leímos del proyecto, sino también los argumentos que avalan y los datos que avalan ese proyecto. Más que apoyarlos, vamos a escucharlos. Nosotros entendemos que hay que trabajar en una modificación del sistema previsional. Eso está clarísimo, y eso lo hemos dicho. En eso hay acuerdo, no podemos ser necios porque todos queremos una Caja sostenible. Ahora, el tema es qué tipo de proyecto es, ¿no? En función de qué variables se toman, cuáles son los argumentos y los datos que fundamentan determinadas modificaciones, qué impacto tienen esas modificaciones en la sostenibilidad o en la reducción del déficit de la Caja. Ahí está la verdadera cuestión también de lo que estamos debatiendo. Y, en función de eso, nosotros lo vamos a hacer, vamos a dar el debate, vamos a escuchar. No nos cerramos a decir que no, porque no somos necios. Sí hay cuestiones que creemos que no pueden negociarse en el marco, justamente, de esa reforma prevista.

El peronismo en Parque Norte

--¿No se le vio en la reunión de un sector del peronismo en Parque Norte? Gustavo Bordet sí estuvo. ¿Qué pasó?

-Con la intendenta de Victoria, habíamos gestionado para hacer una actividad el 1° de mayo en Victoria, ya teníamos la convocatoria en nuestra sede partidaria, y entendíamos que también había compañeros y compañeras que iban a estar ahí representando a la provincia. Tiene que ver con la cuestión de agenda. Estábamos en el territorio, teníamos actividades, y muchas veces, como también estaban quienes se podían acercar, quienes iban a estar, quienes iban a formar incluso de los paneles, consideramos que nuestro lugar estaba ahí (en el territorio), y el del resto de los compañeros y compañeras en Buenos Aires.

-Todo indicaría aparentemente que la provincia tendría elecciones a fines de junio del año próximo, y que las elecciones nacionales pueden ser en octubre. ¿Está de acuerdo con ese esquema?

-Yo no he escuchado ese esquema formalmente. Así que no puedo opinar de algo que desconozco. Estas cuestiones aparecen, lógicas, son parte de la previa, cualquier escenario electoral… cuesta por ahí debatir estos temas en tiempos o en contextos tan difíciles, como los que atravesamos con tantas demandas, con tanta incertidumbre, ¿no? Con tanto agobio. Pero, digo, me parece a mí que, si aparece, de alguna manera, siempre latente el argumento de lo económico… bueno… deberían ver si las alinean (a las elecciones) con la nacional. Me parece.

- ¿Le preocupa que el peronismo a nivel nacional no tenga una figura que reúna el consenso general para ser candidato presidencial y que algo parecido suceda actualmente en la provincia? Porque cuando ustedes fueron candidatos, no tuvieron una situación como la que se vive hoy.

-El peronismo siempre se organiza. Y hoy en día, con este contexto nacional y provincial, creo que está obligado a organizarse. Siempre se organiza y tiene figuras. El peronismo tiene figuras, tiene hombres y mujeres gestionando con camino andado, con camino recorrido, con trayectoria, con valores. A mí me parece que sí, habrá que ver quiénes encarnan esa propuesta del peronismo. No me parece que falten ni en el plano provincial ni en el plano nacional.

-Lo que pasa es que la situación en Entre Ríos es compleja y quizás diferente a otras provincias. Aquí muchos referentes del peronismo que hoy están con causas judiciales que la gente mira… va monitoreando qué le qué le pasa a Bordet, qué le pasa a Adán Bahl, qué le pasa a José Eduardo Lauritto, que aparecen rozados por causas judiciales.

-La sociedad siempre mira y elige. Obviamente, que eso siempre ha sucedido. La democracia tiene que ver con estas cuestiones, con que la sociedad evalúa en función de sus deseos, de sus aspiraciones, de cómo está viendo… porque la verdad que también me parece, además, que debe estar viendo y pasándola muy mal. Y yo, francamente, no veo que en la provincia de Entre Ríos haya políticas públicas ni decisiones ni definiciones que atenúen el impacto que tienen las decisiones y las definiciones que toma el gobierno de Javier Milei. Entonces, me parece que no solamente mira una parte de la realidad, sino que se enfrenta con la realidad todos los días. Entonces, sigo creyendo que en el peronismo hay hombres y mujeres con valores, con caminos, que han construido, que tienen un montón para dar hacia adelante. Y también creo -y lo dije hace un ratito-, que nosotros estamos obligados a construir una oferta electoral también, porque le aseguro que los entrerrianos y las entrerrianas no la están pasando bien. Y no la están pasando bien, no solamente por las definiciones a nivel nacional, sino porque acá se hace poco y nada.

- ¿Usted tiene alguna causa judicial en trámite pendiente?

-No, ninguna.

- ¿Cuánto daño considera que le hizo al peronismo actitudes de dirigentes que fueron apareciendo en causas por delitos de corrupción?

-A mí no me gusta hablar de…

-¿No le dimos nombres?

-No… pero, creo que todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Creo que en ese sentido la Justicia tiene que actuar con libertad, con responsabilidad. Yo creo que la política tiene siempre el deber de construir vínculos con la sociedad y de hacerlo siempre de cara y con honestidad. Y desde ese lugar hemos transitado y, bueno, muchas veces nos encontramos con adversidades, con situaciones no deseadas. Pero, lo peor que podemos hacer es bajar los brazos o resignarnos o mirar para otro lado. Yo creo que hay que seguir andando, hay que seguir construyendo, y hay que seguir tejiendo… porque hay muchos, en realidad, que están esperando eso de nosotros también.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 6 de mayo de 2026