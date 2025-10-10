Defensa y Justicia derrotó a Argentinos Juniors y escaló a lo más alto de la Zona A

Defensa y Justicia se impuso 1-0 sobre Argentinos Juniors en el estadio Norberto Tito Tomaghello y alcanzó la cima de la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Juan Gutiérrez marcó el único gol del Halcón de Varela. Con este resultado, el Bicho está fuera de los puestos de clasificación a la fase final y del ingreso a la Copa Libertadores en la tabla anual.

El primer tiempo se desarrolló con una notable paridad. Ambos elencos chocaron en la mitad de la cancha y prácticamente no pisaron el área rival, al punto de que hubo solamente un disparo sobre los tres palos por parte del Halcón de Varela. Lo más emocionante sucedió en el cierre de los primeros 45 minutos, cuando le anularon un gol a Defensa por fuera de juego. Tras un pelotazo en largo, el arquero Diego Rodríguez cometió un error al no poder despejar el balón y dejó a Abiel Osorio solo contra el arco. Finalmente, no subió al marcador por off-side del atacante.

Para reflejar lo ocurrido en el primer tiempo, Nicolás Diez realizó tres variantes en el entretiempo, incluido el Ruso Rodríguez, quien se lesionó en la jugada del gol anulado. Sin embargo, el equipo de Mariano Soso logró abrir el partido a los dos minutos del complemento. Tras un notable centro desde la derecha de Lucas González, Juan Gutiérrez ganó en el área del Bicho y conectó un potente cabezazo para poner el 1-0. Desde entonces, el cuadro local tomó las riendas del enfrentamiento ante un Argentinos que recién reaccionó en los últimos compases del partido.

Con este resultado, Defensa y Justicia escaló a lo más alto de la zona A con 19 unidades. Por su parte, Argentinos Juniors, con 15 puntos, quedó en la novena ubicación, fuera de los puestos de clasificación a la fase final del Torneo Clausura. Al mismo tiempo, dejó pasar una importante chance de asentarse en puestos de Copa Libertadores en la tabla anual: marcha cuarto con 48. De cara a la próxima jornada, el Halcón viajará a Santa Fe para chocar contra Unión de Santa Fe, en un duelo clave por la cima del grupo. Por su parte, el Bicho recibirá en La Paternal a Newell’s.

Resumen del partido: