Una joven de Gualeguaychú brilló en “Es mi sueño” y emocionó al jurado con un clásico de Los Piojos

La cantante entrerriana Malena Almeida, oriunda de Gualeguaychú, se destacó en el programa televisivo Es mi sueño tras interpretar “Tan solo”, de Los Piojos, y recibió elogios unánimes del jurado.

Con apenas 19 años, la joven logró avanzar a la siguiente instancia del certamen luego de una presentación marcada por la seguridad escénica y una interpretación que sorprendió por su impronta rockera. Carlos Baute fue uno de los más entusiastas con su actuación y aseguró: “Me intrigaste, me conquistaste y pagaría por verte”.

Durante el programa, la participante contó además que es entrerriana y habló sobre su costumbre de preparar mate “como corresponde”, comentario que derivó en un intercambio distendido con Jimena Barón.

La actuación también recibió devoluciones positivas de Joaquín Levinton, quien destacó la actitud con la que encaró el rock nacional, mientras que Abel Pintos valoró sus “ideas como cantante” y su talento artístico.

La presencia de Almeida volvió a poner a Gualeguaychú en la escena televisiva nacional a través de una nueva representante joven de la música entrerriana. En redes sociales y medios locales, su participación generó repercusión y mensajes de apoyo tras su paso por el programa.

Fuente: El Trece TV.