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Mariano Werner ganó la clasificación del TC Pick Up

16 de Mayo de 2026 - 17:09
Mariano Werner - La Plata | TC Pick Up 2026.

El paranaense Werner lideró la clasificación de las camionetas en La Plata.

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, la cuarta fecha del TC Pick Up encontró a los pilotos en el desarrollo de los entrenamientos y la clasificación. En un contexto en el que la lluvia se hizo presente, las camionetas de Ignacio Faín y Gastón Mazzacane fueron las primeras en marcar tendencia, pero todo cambió en la clasificación.

Llegado el momento de la verdad, Mariano Werner mostró la solidez de fines de semana anteriores y se quedó con el primer lugar del clasificador. El paranaense superó los dos cortes y ganó con el mejor registro de la jornada: obtuvo un tiempo de un minuto, 28 segundos y 353 milésimas con su camioneta Foton.

El segundo lugar fue para la Chevrolet de Tobías Martínez, a 210 milésimas del paranaense. El tercer lugar, por otra parte, fue para Faín, piloto del Gurí Martínez Competición que acabó a 420 milésimas del paranaense. Los cinco primeros puestos los completaron Mazzacane y Facundo Ardusso.

El cronograma de actividades por la cuarta fecha del campeonato continuará este domingo. Las series de la categoría comenzarán a las 10.50, con Werner liderando la primera de ellas seguido por Faín.

Una vez que haya quedado definido el orden de la grilla, la final del TC Pick Up llegará a las 13 y se impondrá aquel que complete 20 vueltas o termine primero luego de 40 minutos, lo que suceda en primer lugar.

Clasificación | TC Pick Up | Fecha 4
1°) Mariano Werner (Foton): 1’28”353/1000.
2°) Tobías Martínez (Chevrolet): a 210/1000.
3°) Ignacio Faín (Ford): a 420/1000.
4°) Gastón Mazzacane (Foton): a 527/1000.
5°) Facundo Ardusso (Toyota): a 549/1000.

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