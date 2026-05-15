El diputado Aranda entregó un reconocimiento legislativo al suboficial de policía Diego Hernán Cuello

En un encuentro realizado en la Jefatura Departamental Diamante, el diputado provincial Lénico Aranda hizo entrega de una declaración de interés legislativo al suboficial principal Diego Hernán Cuello, quien obtuvo el Primer Premio en el certamen literario organizado por la Policía de Entre Ríos.

La actividad contó además con la presencia del jefe de la Policía Departamental Diamante, comisario Mayor Mario Celis, en el marco de un reconocimiento que buscó poner en valor el compromiso, la dedicación y el mérito de quienes integran la fuerza policial.

La iniciativa fue impulsada por Aranda y contó con el acompañamiento de los diputados coautores Noelia Taborda, Bruno Sarubi, Mariana Bentos, Silvio Gallay, Mauro Godein, Susana Pérez, María Elena Romero, Juan Manuel Rossi y Carolina Streitenberger.

Durante la entrega, el legislador resaltó la importancia de reconocer a quienes representan con orgullo a la provincia desde distintos ámbitos. “Valorar los logros de nuestros entrerrianos también es una manera de fortalecer nuestras instituciones y destacar el compromiso de quienes trabajan todos los días por la comunidad”, expresó Aranda.

El reconocimiento busca destacar no solo el logro personal de Cuello, sino también el aporte cultural y humano que integrantes de la fuerza policial realizan en la sociedad entrerriana.