Pellandino quedó segundo en la clasificación del TC Pista Pick Up

Este sábado se desarrolló parte de la actividad de la cuarta fecha del TC Pista Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Hubo protagonismo entrerriano con los tres pilotos de la provincia metidos en los seis primeros lugares del clasificador.

El ganador fue Santiago Biagi, que lideró el clasificador con un tiempo de un minuto, 29 segundos y 484 milésimas a bordo de su camioneta Toyota Hilux. El segundo lugar fue para el uruguayense Tomás Pellandino, que aunque mejoró sus registros, no pudo dar cuenta del vencedor de la jornada.

El de La Histórica, que es el líder del campeonato, quedó a 427 milésimas del líder a bordo de su Ford Ranger. En la serie tendrá revancha, ya que comandará la segunda batería seguido de Faustino Cifre, que terminó cuarto en la clasificación. En la otra serie, liderada por Biagi, el puesto de escolta será para Juan Alberti, que clasificó en el tercer lugar.

En cuanto a los dos representantes entrerrianos restantes, el villaguayense Juan Guiffrey terminó en el quinto puesto; mientras que el ramirense Manuel Borgert clasificó en el sexto lugar, con lo que tendrán la posibilidad de dar pelea ya en las series.

Este domingo, la primera de las series iniciará a las 10.05. Una vez disputadas ambas y definidas las grillas, la final de la categoría se desarrollará a partir de las 12.33 con vencedor luego de 18 giros o 30 minutos, lo que ocurra primero.