San Martín de San Juan dio la nota y venció a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

San Martín de San Juan venció por la mínima expresión a San Lorenzo de Almagro este viernes en el comienzo de la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Con un gol de cabeza de Diego Pulpo González –con dedicatoria a la memoria de Miguel Ángel Russo– el elenco cuyano dirigido por el Leandro Pipi Romagnoli dio el golpe en el Nuevo Gasómetro.

En el primer tiempo, pasó poco y nada. A ambos les costó arrimar peligro al arco rival y solamente por la vía aérea hicieron que las opciones aparecieran. Primero fue el Pulpo González el que sorprendió en el área del Ciclón con un cabezazo desviado. Al rato, Jhohan Romaña hizo lo propio en la de los sanjuaninos. Y luego de que el entrerriano Horacio Tijanovich casi convierta en propia puerta (también de testa), fue Gastón Hernández el que estrelló el balón en el travesaño después de un cabezazo de emboquillada. En el rebote, Fabricio López conectó con su frente, pero Matías Borgogno la sacó sobre la línea. La última también fue del local: Ezequiel Cerutti probó desde media distancia y el arquero verdinegro se lució cacheteando por encima del travesaño.

El complemento arrancó movido, porque Borgogno le tapó una pelota de gol a Cuello y, en el rebote, pidieron penal por falta contra Matías Reali dentro del área. Ni el juez Pablo Dóvalo la sancionó ni Fabrizio Llobet lo llamó en el VAR para alertarlo. Más tarde, tras una desinteligencia en el fondo de San Lorenzo derivada de un mal control y pase del arquero exPatronato Facundo Altamirano, Ignacio Maestro Puch falló un gol insólito: quiso rematar de primera desde la puerta del área grande cuando no estaba el guardameta, pero le pifió y la jugada se diluyó tras el cierre de Hernández. A los de Boedo no les sobraron ideas, pero hicieron méritos para ponerse en ventaja y convirtieron en figura a Borgogno, que le desvió una volea al colombiano Diego Herazo tras su ingreso. Sin embargo, el Santo sanjuanino pegó a través de la pelota parada: ejecutó Sebastián Jaurena y anticipó el Pulpo González de cabeza, para dejar parado a Altamirano.

Este resultado hizo que San Martín superara a Aldosivi en la Tabla Anual y también en la de promedios, aunque como se mantiene anteúltimo en ambas clasificaciones, también perdería la categoría si el certamen terminara hoy. Inclusive se privaría de disputar los octavos de final del Clausura, ya que el reglamento prohíbe el ingreso a esa instancia a uno de los equipos descendidos por más que les dé el puntaje (hoy los sanjuaninos están octavos en la Zona B). En tanto, el Ciclón (perdió su invicto en casa) comprometió su clasificación en el grupo del torneo y además se mantiene en el último peldaño que da un boleto a la Sudamericana 2026, al alcance de Racing y Lanús, que están a tres puntos, señala Infobae.