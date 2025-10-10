Turismo Nacional: el entrerriano Markel se sumó a un equipo de la Clase 2

El entrerriano Damián Markel se sumó a un equipo de la Clase 2 del Turismo Nacional.

El entrerriano Damián Markel disputará la décima fecha del Campeonato 2025 de Turismo Nacional Clase 2 a bordo de un Toyota Etios atendido por GR Competición, formación con la cual comenzará su segunda etapa. La competencia se desarrollará este fin de semana en el Autódromo Rosario (Rosario, Santa Fe).

El 4 de agosto de 2019, el piloto entrerriano debutó en TN Clase 2 a bordo de un Toyota Etios atendido por el equipo que dirige Gabriel Rodríguez ocupando el quinto puesto de la prueba final ganada por Ever Franetovich.

Poco más de seis años después, retoma su vínculo con la formación establecida en Ezeiza (Buenos Aires), para completar el programa de competencias previsto en esta temporada, el cual comenzó integrando el equipo Ale Bucci Racing.

“Con la prueba que llevamos a cabo en los últimos días confirmo mi continuidad en TN Clase 2, regresando a GR Competiciòn. Le agradezco a Gabriel Rodríguez por abrirme nuevamente las puertas de su equipo, con el cual ya estamos concentrados pensando en nuestros próximos objetivos”, dijo el entrerriano.

Y cerró: “En lo personal, me reencuentro con un grupo humano con el cual ya nos conocemos, lo cual realmente motiva de manera importante a nivel personal”.