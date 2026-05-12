Básquet: Joaquín Folmer, citado a la preselección argentina de 3x3

El crespense Joaquín Folmer formará parte de una nueva citación nacional, esta vez en el basquet 3x3.

El crespense Joaquín Folmer fue convocado a la preselección argentina de básquet 3×3 en las categorías U21 y U23, según dio a conocer la Confederación Argentina de Básquet (CAB). El jugador formará parte de una concentración y entrenamientos que se desarrollarán en Pergamino del 18 al 21 de mayo.

La convocatoria se da pensando en la participación de las categorías U21 y U23, tanto en la rama femenina como masculina, en la próxima edición de la Nations League de la especialidad.

La competencia internacional tendrá dos etapas en Sudamérica: la primera se jugará en Santiago de Chile del 27 de junio al 3 de julio, mientras que la segunda se disputará en Asunción, Paraguay, del 20 al 26 de julio.

Las convocatorias

Para esta concentración fueron convocados un amplio grupo de jugadores y jugadoras que continúan formando parte del proceso de desarrollo y seguimiento del programa nacional de 3x3, una disciplina que mantiene un crecimiento sostenido en el país.

En la rama femenina, las convocadas son: María Emilia Villar, Paulina Fissolo, Celeste Lucía Leone, Lucía Anabel Ballari, Violeta Maggi, Martina Wolf, Olivia Oltmann, Victoria Fontana, Alessia Francesca Reale, Luz Andujar, Angelina Giacone, Martina Sol Chover, Ludmila Lucero, Lourdes Nazarena Briones Pavón, Guadalupe Castelnuovo, Paloma Ricardo, Clara Della Rosa Colombo y Lara Keyla Pérez Gramajo.

Por el lado masculino, fueron citados: Bruno Carusso, Joaquín Folmer, Carlos Agustín Díez Hernández, Gerónimo Gastón Ramallo, Facundo Ariel Wolinsky, Marcos David Panozzo, Santino Mazzucchelli, Thiago Emmanuel Roca, Joaquín Bruel, Benjamín Marchiaro Fiore, Patricio Andrés Cogliatti, Romeo Amprimo, Agustín Zapillon, Genaro Ignacio Carrera Boscacci y Bautista Marconato.

En tanto, el staff técnico estará integrado por Iñaki Ibarra, Juan Blanc, Luciano Santín, María Emilia Balbi, Leandro Tesido, Matías Javier Bejarano, Waldo López y Carlos Spellanzón.

La concentración en Pergamino servirá para continuar con la evaluación de jugadores, ajustar conceptos tácticos específicos del 3x3 y seguir consolidando los equipos que representarán a Argentina en una de las competencias más importantes del calendario internacional formativo.