La UNER es una de las Universidades más afectadas por el recorte de $78.000 millones del gobierno de Milei

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) sufre un recorte de $540.000.000.

En la previa a la marcha universitaria por la falta de cumplimiento de la Ley de financiamiento aprobada en el Congreso, el Gobierno decidió un recorte de $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación y dejó sin efecto las transferencias destinadas a obras de infraestructura en Universidades Nacionales. La UNER es una de las más afectadas y pierde más de 500 millones de pesos.

Así fue oficializado a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La mayor reducción recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713 e impacta en las transferencias a las provincias para su ejecución.

El Ejecutivo también suprimió el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales, con una quita de $8.929.835.294.

En materia de infraestructura escolar y equipamiento, el ajuste sumó $21.686.636.818. El programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” tuvo una baja de $6.649.536.538, dentro de la cual las becas estudiantiles perdieron más de $559 millones.

La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000.000.000.

El recorte también alcanzó a las Universidades nacionales: el anexo de la medida registró una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, con obras suspendidas en 13 casas de estudio.

La Universidad Nacional de La Plata fue la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguieron la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), con $540.000.000.