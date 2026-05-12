La Marcha Federal Universitaria tendrá movilizaciones en distintas ciudades de Entre Ríos

La cuarta Marcha Federal Universitaria tendrá este martes réplicas en distintas ciudades de Entre Ríos, en el marco de una jornada nacional de protesta convocada por sectores estudiantiles, docentes y trabajadores universitarios en reclamo de mayor financiamiento para las universidades públicas.

En Paraná, la convocatoria será a las 17 en Plaza 1° de Mayo y la movilización se dirigirá hacia Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. La capital entrerriana volverá a sumarse así a las protestas que vienen desarrollándose desde el año pasado contra el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional sobre el sistema universitario.

La jornada incluirá marchas, clases públicas, actos y lectura de documentos en distintas localidades de la provincia.

Gualeguaychú: clase pública y movilización

En Gualeguaychú, la actividad comenzará a las 16 con una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ubicada en 25 de Mayo y Perón.

La convocatoria local se realiza en el marco de la “cuarta marcha federal universitaria” y apunta a reclamar al gobierno nacional el cumplimiento del financiamiento educativo.

Concordia: concentración en Plaza Urquiza

En Concordia, la concentración fue convocada para las 18:30 en Plaza Urquiza. Desde allí, docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y organizaciones sociales marcharán hacia Plaza 25 de Mayo.

Según se informó, en el lugar se desarrollará un acto central y se dará lectura a un documento con los principales reclamos vinculados a la situación presupuestaria y salarial del sistema universitario.

Concepción del Uruguay marchará desde Plaza Ramírez

En Concepción del Uruguay, la Mesa Interuniversitaria local convocó a movilizarse desde las 18:30 en Plaza Ramírez, en defensa de las universidades públicas.

La convocatoria reúne a distintos sectores vinculados a la actividad universitaria de la ciudad y forma parte de la protesta federal organizada en todo el país.

Villaguay también se suma

Villaguay será otra de las ciudades entrerrianas que tendrá actividad en apoyo a la marcha federal. La convocatoria denominada “Villaguayenses por la Educación” fue programada para las 16 en Plaza 20 de Noviembre.

Desde la organización señalaron que la ciudad universitaria también se sumará a la jornada nacional en defensa de la educación pública.

Colón convoca en AGMER

En la ciudad de Colón, la convocatoria para la cuarta Marcha Federal Universitaria comenzará a las 17.30 en la sede de Agmer Seccional Colón, ubicada en Chacabuco 289. Desde allí, docentes, estudiantes y militantes de organizaciones sindicales y sociales se trasladarán hacia Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay, frente al Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde se realizará una de las principales concentraciones de la región en defensa del financiamiento educativo y de la universidad pública. Reclamos por presupuesto y salarios

La movilización nacional vuelve a poner en el centro de la discusión el financiamiento universitario, la situación salarial de docentes y trabajadores no docentes y el funcionamiento de las casas de estudio frente al ajuste presupuestario.

Durante las últimas semanas, rectores, gremios y federaciones estudiantiles advirtieron sobre las dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas, el deterioro salarial y la paralización de programas académicos y científicos.

La jornada de este martes será la cuarta movilización federal universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei y se espera una amplia participación en distintas ciudades del país.