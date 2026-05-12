El ciclo de Cine Payaso propone una nueva función

La Liga de Payasos y la organización Verde Relámpago llevarán a cabo este jueves 14 de mayo a las 21 una nueva edición de su ciclo cinematográfico con la proyección de la película Mi Tío, obra dirigida y protagonizada por el realizador francés Jacques Tati en 1958. El encuentro se desarrollará en las instalaciones de Ferrero Cantina, espacio ubicado en calle Piedra Buena 133 de la ciudad de Paraná.

La actividad será presentada por el Teté Caridad y se inscribe dentro de un proyecto impulsado por la Compañía Teastral con el acompañamiento de Contier para promover el cine clásico en el ámbito regional.

La película elegida para esta ocasión representa un hito en la cinematografía mundial, siendo la primera producción a color dentro de la filmografía de Tati y la ganadora del premio Oscar a la mejor película de habla no inglesa. El relato se centra en las vivencias del señor Hulot, un personaje excéntrico y anticuado que se encuentra sin empleo y dedica sus jornadas a trasladar a su sobrino Gérard hacia la escuela.

La trama profundiza en el contraste entre la vida sencilla de Hulot y la rutina de su sobrino, quien reside en una vivienda geométrica y opresivamente ultramoderna junto a sus padres. El conflicto se desencadena cuando el señor Arpel, padre del niño y gerente de una fábrica de tubos de plástico, intenta emplear a su cuñado para alejarlo de la influencia que ejerce sobre el menor.

Jacques Tati, nacido en 1908 y fallecido en 1982, consolidó su renombre internacional gracias a su capacidad para coreografiar situaciones cómicas que requieren una precisión técnica absoluta. Su trabajo como director y actor fue fundamental para la formación de artistas dedicados al teatro físico, razón por la cual este ciclo es impulsado por La Liga de Payasos como una instancia de formación y apreciación.

La entrada tiene un valor general de $3.000.