Federación: dos mujeres heridas por un accidente en donde está involucrado un policía

Dos jóvenes mujeres de la ciudad de Federación sufrieron un siniestro vial al ser embestidas por un automóvil VW Bora. El choque fue en el acceso a la localidad por la ruta provincia 44, en ceranías del barrio San Cayetano.

Según informaron medios locales, las dos mujeres que transitaban en la moto fueron trasladadas de urgencia al hospital local con lesiones de consideración, mientras que el conductor del automóvil padeció golpes y tuvo que ser rescatado del interior del automóvil por los bomberos voluntarios.

La mecánica del accidente está bajo investigación, pero las primeras observaciones indican que el vehículo habría sido el que provocó el siniestro. Tras el choque el VW Bora volcó.

Un funcionario policial es uno de los conductores involucrados en el grave siniestro vial ocurrido en Federación. Desde la Jefatura Departamental enviaron un comunicado a Ahora en el que confirman la participación del efectivo en el hecho, que dejó como saldo a dos jóvenes mujeres con heridas de gravedad y al propio funcionario internado.

El hecho se registró alrededor de las 21:30 del lunes en la intersección de la Ruta Provincial N° 44 y calle Gaucho Rivero. De acuerdo al reporte policial, en el lugar se constató la participación de un automóvil Volkswagen Bora —conducido por el funcionario policial—, una camioneta Chevrolet al mando de un joven de 20 años y una motocicleta Corven 110 cc en la que se trasladaban las dos mujeres.

Asimismo, el avance de las tareas periciales permitió identificar un cuarto vehículo involucrado, una Mercedes Benz Sprinter conducida por un hombre mayor de edad. Tras el impacto, los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital local y luego derivados al Hospital Masvernat de Concordia debido a la complejidad de sus cuadros.

Respecto al estado de salud de los involucrados, las autoridades indicaron que el policía permanece en observación con diversos traumatismos. En tanto, sobre las dos jóvenes motociclistas, se informó que una de ellas presenta una lesión de carácter grave en uno de sus miembros inferiores y aguardaba una intervención quirúrgica. Las actuaciones continúan bajo las órdenes de la Fiscalía local para determinar las circunstancias y responsabilidades del siniestro.

Vecinos hablan de "picadas"

Continúa la conmoción en Federación tras el grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 44, donde dos jóvenes que se trasladaban en moto fueron embestidas por un auto que luego volcó. En las últimas horas se confirmó que una de las víctimas sufrió la amputación de una de sus piernas debido a la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió este lunes por la noche en barrio San Cayetano y tuvo como protagonistas a una motocicleta en la que circulaban dos jóvenes y un automóvil Volkswagen Bora. Tras el impacto, ambas ocupantes de la moto resultaron con lesiones de gravedad y debieron ser trasladadas de urgencia a Concordia.

La víctima más afectada fue identificada como Valeria Quintana, quien sufrió la pérdida de una de sus piernas. La otra joven que se trasladaba en la moto, Rosario Fracalossi, también resultó con heridas de consideración.

En paralelo, vecinos y testigos comenzaron a aportar información sobre lo sucedido y señalaron que, momentos previos al choque, el automóvil involucrado y una camioneta Chevrolet S10 habrían estado realizando maniobras compatibles con una “picada”. Esa hipótesis es ahora materia de investigación judicial.

Tras el impacto con la moto, el Bora terminó volcando a un costado de la ruta. Las circunstancias precisas del hecho y las eventuales responsabilidades continúan siendo investigadas por la Justicia y la Policía.