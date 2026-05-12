Silvia Álvarez compartirá una obra que revela la trama de lucha y resistencia en el norte argentino

La escritora, poeta e investigadora Silvia Álvarez llevará a cabo la presentación de su más reciente novela, titulada Una memoria como caldero, este jueves 14 de mayo a las 20. El encuentro tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, institución ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná, con el objetivo de reflexionar sobre la historia reciente en el marco de los 50 años del último golpe de Estado en Argentina.

La actividad es organizada por la Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura y propone un abordaje literario sobre los hechos represivos ocurridos en el Ingenio Ledesma, en la localidad jujeña de Libertador General San Martín.

La obra se presenta como una construcción de los sucesos conocidos como la Noche del Apagón de 1976. A través de sus páginas, la autora rescata las vivencias de persecución y represión sufridas en el norte del país, otorgando voz tanto a figuras como Jorge Weisz y Luis Aredez, como a los miles de trabajadores zafreros que formaron parte de la industria azucarera. La novela recorre cronológicamente desde el surgimiento de dicha industria hasta la actualidad, retratando las tensiones sociales y las resistencias que marcaron a generaciones enteras en un territorio signado por las injusticias y las luchas sindicales.

Durante el desarrollo de la actividad en la capital entrerriana, la presentación propondrá una experiencia donde algunos fragmentos seleccionados de la obra de Álvarez se intercalarán con breves grabaciones, piezas musicales y audios periodísticos originales de la época, buscando contextualizar el relato.

Al finalizar la exposición, se abrirá una instancia de conversatorio entre el público y la autora.

Silvia Álvarez cuenta con una extensa trayectoria en el campo de las letras y la pedagogía, habiendo nacido en Bahía Blanca para luego desarrollar una carrera internacional que incluye la publicación de más de cincuenta obras en países como Argentina, Bolivia, España y Ecuador. Su labor abarca géneros diversos que van desde la novela y la poesía hasta el ensayo y la literatura infantil, además de haber fundado y dirigido instituciones culturales en distintos puntos de Latinoamérica.

En su faceta como investigadora, trabajó estrechamente con comunidades originarias en proyectos pedagógicos, lo que le otorgó una manera particular para abordar las identidades regionales y las problemáticas sociales.

Actualmente, la escritora reside en la zona de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, desde donde impulsa el proyecto cultural y editorial denominado Libro Abierto.

La actividad tendrá acceso libre y gratuito.