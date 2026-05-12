Detuvieron a un joven por atacar a piedrazos la comisaría novena en Paraná

Un joven de 24 años terminó detenido luego de protagonizar un violento episodio contra la sede de la Comisaría novena, ubicada en calle Facundo al 2300, en Paraná. El incidente, caratulado como daño en flagrancia a bienes del Estado, se produjo a plena luz del día mientras el personal policial se encontraba realizando tareas administrativas.

Según se informó a Ahora, el hecho ocurrió alrededor de las 12:06, cuando el oficial a cargo de la Oficina de Sumarios se encontraba tomando declaración a un civil cuando un fuerte estallido interrumpió la jornada.

El reporte oficial indica que se escucharon gritos provenientes de la plaza aledaña y, acto seguido, un trozo de mampostería impactó contra el vidrio de un ventiluz de la oficina, destruyéndolo por completo.

Al salir de la dependencia, los efectivos observaron a dos hombres en medio de una acalorada discusión. Uno de ellos, identificado como K.M.M.P., de 24 años, aún sostenía un cascote en su mano e intentó darse a la fuga hacia su domicilio al notar la presencia policial.

La policía logró demorar rápidamente a K.M.M.P., y a su acompañante, identificado como C.N.R.D., de 28. Tras dar intervención a la Justicia, la fiscal en turno, Del Huerto Felgueres, dispuso medidas diferenciadas para ambos: el muchacho de 24 años quedó formalmente detenido y fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales bajo el cargo de Daño. Mientras que se consorte procesal de 28 años fue demorado para una correcta identificación y recuperó la libertad supeditado a la causa.