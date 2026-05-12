Anita Martínez presentará su nuevo espectáculo unipersonal en Crespo

La actriz y humorista Anita Martínez regresará a las tablas con su nueva propuesta teatral titulada "Mamushka: las mujeres que habitan en mí", la cual se presentará este sábado 16 de mayo a partir de las 21 en el Salón Municipal de Crespo. El espectáculo, escrito por la autora Claudia Morales, se llevará a cabo en el marco de una gira que busca acercar al público una mirada humorística sobre las complejidades de la identidad femenina actual.

La protagonista desplegará una serie de personajes que representan las diversas facetas y contradicciones de la mujer contemporánea. La obra se estructura bajo el formato de un stand up tragicómico donde la intérprete aborda las múltiples versiones que pueden convivir dentro de una misma persona, utilizando la metáfora de la muñeca rusa para profundizar en cada capa de la identidad.

Al desnudar lo que la autora define como el caos exquisito de ser mujer hoy en día, la pieza ofrece una experiencia que pretende ser liberadora y que permitan que el público se reconozca en los relatos y anécdotas que se suceden sobre el escenario.

Las entradas se encuentran disponibles para la venta en el local de Arte Mary, ubicado en calle San Martín 1018, con un valor general establecido en $20.000.