Dalia Gutmann llega a Santa Fe con su premiado unipersonal de humor

La comediante, conductora y locutora Dalia Gutmann llegará a la ciudad de Santa Fe este viernes 15 de mayo para presentar su show titulado "Experiencia Dalia Gutmann". La función se llevará a cabo a las 21 en la Sala Mayor del Teatro Municipal 1 de Mayo, ubicado en la peatonal San Martín 2020, con el objetivo de compartir una propuesta de humor catártico y emocional que recorre fue recientemente distinguida con el Premio Estrella de Mar 2026 como el mejor espectáculo de humor de la temporada.

La puesta en escena se posiciona como un unipersonal donde la artista utiliza la comedia para transformar experiencias problemáticas en relatos de humor que buscan la identificación con la audiencia. Con una trayectoria de dos décadas dedicada al género, Gutmann se consolidó como una voz referente para reflejar el universo femenino, abordando temas que permiten a las mujeres sentirse acompañadas en sus contradicciones diarias, y a los hombres la oportunidad para comprender aspectos de la vida cotidiana desde una perspectiva irónica y aguda.

Considerada una precursora del stand up en la Argentina, Dalia Gutmann mantuvo una presencia ininterrumpida en los escenarios desde el año 2005, especializándose en el formato de unipersonales a partir de 2009. Su carrera cuenta con momentos significativos como el éxito de "Cosa de minas", que permaneció en cartelera entre 2011 y 2019, y el posterior estreno de "Tengo cosas para hacer" en el Teatro Maipo durante el año 2021.

Este recorrido le permitió llevar su humor a diversos puntos de la geografía argentina y a escenarios internacionales en países como Chile, España, Colombia, Uruguay, Perú y Ecuador, sumando además reconocimientos como el Premio Lola Mora a mejor humorista en 2024 y nominaciones a los premios Martín Fierro de Teatro en 2025.

Más allá de su labor sobre las tablas, la artista diversificó su producción creativa mediante la conducción de programas en radio y televisión, la actuación en series y películas, y la escritura de tres libros de su autoría. Entre sus proyectos destacados se encuentra el documental Stand Up a lo Argentino, una pieza que narra la historia del género en el país y que obtuvo el reconocimiento de ser seleccionada para el Festival Bafici. Actualmente, mantiene una columna de humor en el diario Clarín y desarrolla formatos originales para plataformas web.

Ficha técnico artística:

-Textos: Dalia Gutmann.

-Dirección: Mariela Asensio.

-Producción Ejecutiva y Asistencia de Dirección: Eleonora Di Bello.

-Diseño de iluminación y audiovisuales: Mariela Asensio.

-Diseño de Vestuario: Vessna Bebek.

-Diseño Gráfico: Paula Sánchez.

-Fotografía: Alejandra López.

-Prensa: Varas Otero.

-Prensa en Santa Fe: Rosana Balbuena.

-Redes Sociales: Alexis Mazzitelli y Julieta Garrós .

-Coach coreográfica: Leticia Rojas Bilbao.

-Asistencia General y Administración: Mariana Birman.

-Producción General: Chiaku S.R.L.

Las entradas para el evento se encuentran disponibles de manera anticipada a través de la plataforma digital Ticketway.