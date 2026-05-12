Fútbol: la Liga de Paraná Campaña definió los cruces de octavos de final

Diego Maradona de María Grande se metió por primera vez en los octavos de final de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) realizó el sorteo de los cuadros correspondientes a los octavos de final del Torneo Apertura “Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi”. De esta manera quedaron confirmados los cruces de los 16 equipos clasificados, los que provienen de las tres zonas.

En Primera División, uno de los duelos más atractivos de la Zona Sur será el que protagonizarán Sarmiento de Crespo y Viale FBC, mientras que Unión de Crespo se medirá con Atlético María Grande.

Además, Cañadita Central enfrentará a Cultural de Crespo y Arsenal de Viale chocará con Litoral de María Grande.

Por la Zona Norte, Atlético Hasenkamp jugará ante Unión Agrarios Cerrito, Juventud Sarmiento de Hasenkamp se cruzará con Deportivo Tuyango de Piedras Blancas, Deportivo Bovril enfrentará a Juventud Unida.

Por último, Diego Maradona de María Grande, que por primera vez avanzó de fase desde su existencia, hará lo propio frente a Independiente FBC de Hernandarias.