Aluani dejó inauguradas las VIII Jornadas Regionales de Educación 2026

La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó este jueves, junto al presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, la apertura de las VIII Jornadas Regionales de Educación, un espacio de formación y reflexión destinado a docentes entrerrianos. Este viernes la propuesta se realizará en Concordia.

A través de la transmisión en vivo se conectaron casi 21.000 dispositivos pertenecientes a escuelas e institutos de toda la provincia, mientras que 1.500 docentes participaron de manera presencial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, lo que evidenció una amplia convocatoria y un fuerte compromiso del colectivo docente.

Al tomar la palabra, la vicegobernadora celebró la presencia de educadores de distintos puntos del territorio provincial y destacó su compromiso y responsabilidad. “Sabemos que este contexto es muy complejo, pero también sabemos que la educación entrerriana se sostiene todos los días en las aulas, con el trabajo silencioso y constante de los docentes, que muchas veces no solo enseñan, sino que también acompañan trayectorias difíciles”, expresó.

En ese sentido, señaló que “estas jornadas no vienen a bajar recetas, sino a abrir un espacio para pensar juntos, intercambiar ideas y miradas, y fortalecer nuestros conocimientos”. Asimismo, agregó: “Cuando los docentes de Entre Ríos comparten lo que hacen, lo que prueban, lo que funciona y lo que no funciona, la educación se vuelve más real, más cercana y más posible”.

Además, remarcó la decisión política de otorgar carácter provincial a estas jornadas, que cuentan con puntaje docente. “Es una forma de decir que la formación docente importa y que la educación se construye con presencia, escucha y diálogo”, afirmó. Y añadió: “Gobernar en educación también es generar espacios de encuentro, de reflexión y de aprendizaje, donde se brinden herramientas concretas para aplicar en las aulas”.

Por último, sostuvo que “la educación pública de Entre Ríos tiene historia, presente y futuro, porque hay docentes que la sostienen todos los días”, y subrayó que “ese compromiso es el camino que debemos seguir”.

Del encuentro participaron el secretario de Articulación Educativa, Jorge Kerz; la directora General de Planeamiento Educativo, Marianela Müller; legisladores, los vocales del CGE; autoridades del organismo, supervisores, directivos y docentes, entre otros. Los disertantes fueron Pedro Luis Figueroa, especialista en Mediaciones Tecnológicas. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba y María José Borsani, terapista Ocupacional en Salud Mental por la Universidad Nacional de Rosario y Maestra Especializada en Educación Diferencial.

La capacitación se replicará este viernes en el Centro de Convenciones de Concordia, también en modalidad presencial y virtual.





Sobre las jornadas

En la oportunidad se abordaron temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, las trayectorias escolares y la inclusión, a través de conferencias y la presentación de experiencias educativas desarrolladas en la provincia. La propuesta convocó a docentes de distintos departamentos, quienes participaron tanto de manera presencial como virtual.

La jornada fue transmitida en vivo por el canal de YouTube del Consejo General de Educación y quedaron disponibles como material de consulta para toda la comunidad educativa. Cuentan con reconocimiento de puntaje docente mediante la Resolución Nº 0041/26 CGE, tanto para quienes participaron de manera presencial como en modalidad virtual.

Cabe destacar que las conferencias compartidas durante el encuentro servirán como insumo para las primeras Jornadas Institucionales previstas en el Calendario Escolar los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026, consolidando así un espacio de formación y planificación clave para el inicio del nuevo ciclo lectivo.