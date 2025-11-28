Turismo Nacional: Nicolás Posco dominó la clasificación de la Clase 2 en Mendoza

El bonaerense fue el más veloz del viernes en el inicio del Premio Coronación.

Nicolás Posco dominó la tanda clasificatoria que cerró el primer día de actividad en el Autódromo Ciudad de San Martín, Mendoza, donde se lleva a cabo el Gran Premio Coronación de TN Clase 2. El piloto nativo de Moreno, Buenos Aires, se convirtió en el mejor ubicado entre los pilotos candidatos al título al momento de disputar la última actividad del viernes.

Lucas Petracchini comenzó dominando la etapa clasificatoria entre los pilotos del Grupo C, cronoemtrando 1m40s977 a bordo del Toyota Yaris atendido por GR Competición, superando por 0s025 a Thomas Marchesin y al debutante Julián Modica por 0s207. Al piloto estadounidense, residente en Mendoza, se aplicará un recargo de medio segundo al tiempo final ante el reemplazo de su motor.

Posteriormente salió a pista el Grupo A, en donde se encuentran el total de los pilotos que se comprenden como candidatos en la disputa por el campeonato. En el primer paso por la recta principal, Nicolás Posco avanzaba al primer puesto de la tanda tras marcar 1m39s590 sobre el Ford Fiesta Kinetic atendido por Ale Bucci Racing, mientras que Gonzalo Antolín se ubicaba en segundo lugar.

Juan Pablo Pastori (3º), Bautista Damiani (4º), Francisco Coltrinari (5º) y Joaquín Cafaro (6º), eran los candidatos al título que inmediatamente se ubicaban detrás del poleman tras la caída de la bandera a cuadros. Con Renzo Blotta (8º) y Alejo Cravero (9º), todos los candidatos al título se ubicaron entre los primeros diez clasificados, cayendo al décimo lugar Lucas Petracchini.

El fin de la actividad llegó con el Grupo B en pista, logrando avanzar a la primera decena de clasificados los pilotos Juan Martín Eluchans (9º), y Juan Ignacio Canela (10º), cayendo al 12º lugar el cordobés Alejo Cravero, mientras que Lucas Petracchini, poleman en esta instancia, se reordenó en el 13º lugar. De esta etapa clasificatoria no fue partícipe Diego Farina, quien se retiró del circuito por inconvenientes en el motor de su VW Gol Trend.

Fuente y foto: TN Apat