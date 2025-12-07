Argentina terminó cuarta en el Mundial de Futsal femenino

Este domingo concluyó la campaña de Argentina en el Mundial de Futsal femenino que se disputó en Filipinas. Ante España, el equipo Albiceleste disputó el partido por el tercer puesto con el afán de lograr meterse en el podio en una campaña histórica, pero no pudo ser.

España fue ampliamente superior y venció a la Argentina por 5-1. Laura Córdoba (en dos ocasiones), Irene Córdoba, Antia Pérez y Ale De Paz anotaron los tantos del seleccionado europeo; mientras que Mailén Romero convirtió el único gol argentino.

La Albiceleste ya había sorprendido logrando meterse en las semifinales, instancia en la que sufrió una durísima caída ante Portugal por 7-1. Posteriormente, el combinado portugués disputó la final con Brasil que ganó el seleccionado sudamericano por 3-0 para consagrarse campeón del mundo.

La campaña del seleccionado argentino fue de alto vuelo. En la fase de grupos ganó sus tres encuentros dentro del Grupo A: 6-0 ante Marruecos, 3-2 ante Polonia y 5-1 ante el anfitrión, Filipinas. Luego, en cuartos de final, dio cuenta de Colombia por 4-1 para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Posteriormente llegaron las caídas ante Portugal (1-7) y España (1-5) que la dejaron en el cuarto lugar, pero no empañaron la buena campaña de la Albiceleste en el torneo.

El plantel dirigido por Nicolás Noriega contó con las siguientes jugadoras: Trinidad D’Andrea, Lara Villalba, Carina Núñez, Ana Ontiveros, Silvina Nava, Silvina Espinazo, Macarena Espinoza, Lucía Rossi, Julia Dupuy, Luciana Natta, Agostina Chiesa, Mailén Romero, Melina Quevedo y Melany Orellana.