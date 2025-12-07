Hockey: Argentina goleó a Gales y avanzó de fase

Argentina se quedó con el último partido de su grupo y enfrentará a Alemania en cuartos.

Este sábado, la selección argentina de hockey sobre césped femenino concluyó su participación dentro del Grupo B del Mundial Junior. En el Estadio Nacional de Santiago de Chile se enfrentó a Gales en el cierre de su actividad en la fase clasificatoria antes de la disputa de los mano a mano camino al título.

Argentina fue muy superior y se impuso por un amplio 8-0. Ya en el primer cuarto ganaba por 3-0 con los tantos de Sol Guignet, Milagros Alastra y Zoe Díaz. Con la tranquilidad del dominio en el resultado, en el segundo cuarto anotó un tanto más por medio de Juana Castellaro que dejó el 4-0 con el que se retiraron al descanso.

En el tercer cuarto, el equipo dirigido por Juan López anotó dos goles más por medio de Catalina Stamati y Chiara Ambrosini; mientras que en el cuarto final llegaron los goles de Lara Casas y Sol Guignet (segundo) para cerrar el marcador final de 8-0.

De esta manera, Argentina terminó como escolta de Bélgica en el Grupo B por diferencia de gol. Aunque ambos equipos llegaron a siete puntos (empataron 1-1 entre sí), el equipo europeo anotó más goles en sus victorias ante Zimbabue y Gales para avanzar en el primer lugar.

Al terminar como segundas, las Leoncitas tendrán un duro escollo en la próxima instancia del torneo. Por los cuartos de final se medirán con el seleccionado de Alemania, que acabó en el primer puesto de la Zona C tras imponerse a India, Irlanda y Namibia. El partido será este lunes 8 de diciembre.