Este jueves presentarán la 16º Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza - Paraná

La prueba de 21 kilómetros se llevará a cabo este 13 de diciembre desde las 10.30.

La 16ª edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná tendrá su presentación este jueves 11 de diciembre, a partir de las 10.30, en el salón de eventos Coliseo, situado en calle 25 de Mayo 16, 2º Piso.

Durante el encuentro se brindarán detalles de la tradicional prueba de 21 km que se llevará a cabo este sábado 13, junto con información sobre nadadores, logística y novedades de esta nueva realización.

Habrá autoridades de la organización, de la Municipalidad de Paraná, del gobierno de Villa Urquiza, del gobierno de Entre Ríos y, por supuesto, estarán presentes los colosos del río.