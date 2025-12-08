Super Rugby Américas: Juan Mernes será refuerzo de Yacaré XV

Mernes tendrá una nueva experiencia internacional, con la franquicia paraguaya.

El capitán del Club Atlético Estudiantes (CAE), Juan Mernes, se sumará a Yacaré XV para disputar la venidera edición del Súper Rugby Américas. El tercera línea de 22 años, integrará la franquicia paraguaya en el certamen que también tendrá presencia regional con Capibaras XV.

En la última temporada, Mernes se consolidó como uno de los referentes Albinegros. Sin embargo ya cuenta con experiencia internacional en esta competencia: ya jugó en Cafeteros XV y Dogos XV.

Cabe destacar que Yacaré XV será uno de los siete equipos que participará el certamen: los otros son el mencionado Capibaras, Pampas, Dogos XV, Tarucas, Selknam, Peñarol y Cobras Brasil Rugby.

La primera fecha tendrá los siguientes partidos: Dogos-Cobras; Tarucas-Selknam; Yakaré-Pampas y Capibaras-Peñarol.

El fixture del torneo:

Fuente y Foto: Tercer Tiempo Rugby