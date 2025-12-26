Liga Paranaense Fútbol: Patronato Sub 23 y San Benito Paraná, los nuevos campeones

El Santo se consagró tricampeón de la LPF en la categoría Sub 23 (Foto: Prensa Patronato).

Patronato y San Benito Paraná se consagraron campeones este viernes de definiciones en el estadio Pedro Mutio, escenario de dos finales del Torneo Clausura que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

El Negro se quedó con el título en Sub 23 y conquistó el tricampeonato. Por su parte, las Santas se coronaron por segunda vez en 2025, tras ganar el clasificatorio en el primer semestre.

En el primer turno, los dirigidos por Diego Reynoso se impusieron por la mínima expresión ante Belgrano, gracias a un gol de Ignacio Giacinti, a los 35 minutos del segundo tiempo, y desataron el festejo de los hinchas Rojinegros.

Las chicas de San Benito Paraná festejan en el Mutio (Foto: Minuto a Minuto).

En el segundo partido de la jornada, San Benito Paraná venció por 2 a 0 a Academia Crack en el mismo escenario y alcanzó su segunda estrella del año. Los tantos fueron convertidos por Priscila Amarillo, a los 6 minutos, y Yamila Maidana, a los 16, ambos de la segunda mitad.

Ahora, en el ámbito liguista resta la definición de Primera División Masculina que disputarán el domingo desde las 17.30, Neuquén y Sportivo Urquiza, también en el estadio Pedro Mutio de Atlético Paraná.