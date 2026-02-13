“El coche ha tenido un buen rendimiento hoy”, destacó Franco Colapinto

Luego de su segunda jornada de test en Bahréin, el piloto argentino Franco Colapinto sacó buenas conclusiones y elogió el funcionamiento de su Alpine A526. En ese sentido, manifestó que los datos obtenidos les permitirá comprender mejor el andar del nuevo prototipo de cara a las próximas pruebas, previstas para el 18 y 20 de febrero.

“Es positivo terminar con tantos kilómetros en el cronómetro y llegar al fin de semana con mucho que analizar y comprender. El coche ha tenido un buen rendimiento hoy, y nuestro objetivo era dar vueltas para seguir ganando experiencia al volante”, señaló.

“Pierre (Gasly) tuvo un buen día ayer (jueves), y el coche estaba en una buena ventana desde esta mañana, lo que me permitió mejorar stint tras stint, vuelta tras vuelta”, señaló el pilarense, tras completar su segunda jornada de labor con el nuevo A526 en declaraciones reproducidas por Campeones.