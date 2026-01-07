Se incendió una vivienda en Paraná y una persona fue hospitalizada

Un incendio se desató en las últimas horas del martes en una vivienda ubicada en calle Dorrego de Paraná, donde los daños fueron totales.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar tras recibir el alerta. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego ya había avanzado considerablemente, consumiendo la estructura precaria casi en su totalidad.

Ante la magnitud de las llamas, las tareas se centraron inmediatamente en la prevención y el resguardo de las viviendas linderas para evitar que el fuego se propagara, garantizando así la seguridad de los vecinos de la zona. Posteriormente, se procedió a las labores de enfriamiento y sofocación de los focos ígneos activos, informó Ahora.

En el lugar se desplegó un trabajo conjunto entre Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores, contando además con el apoyo de personal policial de la Comisaría Octava, quienes permanecieron en la zona realizando tareas de prevención y seguridad perimetral.

Como saldo del siniestro, una persona resultó afectada por la inhalación de monóxido de carbono. Personal del Servicio de Emergencias 107 se hizo presente para brindar asistencia y trasladar al afectado al Hospital San Martín para su atención médica.