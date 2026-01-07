Canotaje: Regatas será anfitrión del Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Maratón

El Club Regatas será anfitrión del Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Maratón, competencia que clasificará a los mejores palistas del país para la cita ecuménica que se disputará del 18 al 25 de octubre en aguas del río Gualeguaychú.

El calendario deportivo anticipa así un año histórico para los deportes de canoas, con el Mundial como principal atracción. El certamen nacional -a disputarse del 2 al 5 de abril- reunirá a los máximos exponentes argentinos y otorgará plazas al campeón y subcampeón de cada prueba para el Campeonato del Mundo, que también se desarrollará en Gualeguaychú.

Está confirmada la participación de palistas provenientes de Misiones, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Tandil, La Pampa, Paraná y Concepción del Uruguay, señala El Día.

El evento tendrá como epicentro la zona de la Playa del Puente, mientras que el circuito -de 3,4 kilómetros y con sus respectivas áreas de acarreo -estará delimitado entre el balneario Solar del Este y el Puerto.

En el marco del Selectivo, y en función de la cercanía con el Mundial, se prevé la presencia de importantes autoridades internacionales y nacionales del canotaje, entre ellas Ruud Heijselaar, presidente de la Federación Internacional de Canotaje; Cecilia Farías, vicepresidenta de la ICF; Jorge Seppi, titular de la Federación Argentina de Canoas, y Mauricio Caffa, presidente de la Confederación Panamericana de Canoas.