Básquet: Tomás de Rocamora inicio su pretemporada 2026

El plantel de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay retornó a los entrenamientos de cara al inicio de la segunda parte de la temporada del básquetbol argentino. El primer encuentro de las chicas del Rojo será este sábado, a partir de las 20.30, frente a Obras Sanitarias en el estadio Julio César Paccagnella.

El equipo conducido técnicamente por Sabrina Scévola tuvo primero una sesión de trabajos físicos a cargo del Luis Pésaro. Tras unos 40 minutos las jugadoras se encontraron en la mitad de la cancha donde la entrenadora le dio la bienvenida junto al asistente Leonardo Domínguez.

Scévola informó al plantel de cómo se trabajará esta semana y también comunicó que Antonella González estará colaborando y también se sumará a los viajes. La ex capitana no estará en las canchas (está embarazada), aunque seguirá ligada a las actividades del club.

Tras el primer entrenamiento del año, Sasi Scévola habló: “El balance es más que positivo, por suerte pudimos darle rodaje a las más chicas y lo han hecho muy bien. En cuanto a lo basquetbolístico, tuvimos pasajes muy buenos y otros no tanto; seguimos en la búsqueda de una regularidad que nos permita estar más competitivas aún”, señaló al comienzo y en relación al Apertura.

Luego se refirió a la ausencia por lesión de Martina Schunk. “La baja de Marti fue muy incómoda, desde lo meramente deportivo y desde el rol que ocupa en el equipo. Tuvimos que rotar diferente y hacer jugar a jugadoras en puestos que no son los naturales ni donde mejor lo hacen, entonces eso ya genera una incomodidad y una readaptación constante”, comentó.

Acerca de las expectativas para lo que será la Liga Femenina 2026, señaló: “Son las mismas de siempre, darles rodaje a las más chicas, seguir desarrollando y ayudando en la maduración a las que ya tienen algunas Ligas encima, y siempre tratar de competir al mayor nivel posible”.

Y agregó: “Seguir en la búsqueda de una regularidad y de bajar el porcentaje de error para poder estar lo más arriba posible en cada pasaje de los juegos”.

Consultada sobre si habrá caras nuevas, respondió: “Esta mitad de Liga se sumará Guadalupe Chiappella (Club Parque Sur), y estamos en búsqueda de poder sumar alguna otra jugadora más pero no especifica en el lugar de Antu (González). Tenemos muchas juveniles en el perímetro que lo están haciendo muy bien y podremos rotar el equipo para tapar esos huecos”.