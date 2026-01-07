"El Andén en Concierto" ofrece una nueva jornada de rock este sábado en Crespo

El Centro Cultural La Estación será sede de una nueva fecha del ciclo "El Andén en Concierto" este sábado 10 de enero, a partir de las 21:00, con una propuesta musical orientada al rock y abierta a toda la comunidad. La actividad se desarrollará en el espacio cultural ubicado en Jorge Heinze 520, en la ciudad de Crespo, y contará con la participación de cuatro bandas locales y de la región. El evento es organizado con el objetivo de promover la música en vivo y fortalecer el circuito cultural local.

En el escenario se presentarán La Zapada de Aurelio, Ruedas de Metal, Somos Rock y T.a.L.C., agrupaciones que ofrecerán repertorios variados dentro del género, con estilos y propuestas propias. La programación busca reunir distintas expresiones del rock, con bandas de trayectoria y proyectos emergentes que extenderán su música durante toda la noche.

El ciclo es una propuesta periódica dentro de la agenda cultural de la localidad, que se lleva adelante con el propósito de brindar visibilidad a músicos locales y regionales, y darle la posibilidad a las bandas para que puedan presentarse en condiciones técnicas adecuadas y ante un público amplio.

Además de las presentaciones musicales, el evento contará con servicio de cantina.

La entrada será libre y gratuita.