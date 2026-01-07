La Fiesta Nacional del Lago celebrará una nueva edición con cuatro noches de música

La ciudad de Federación, en la provincia de Entre Ríos, será sede de la 42ª edición de la Fiesta Nacional del Lago, que se desarrollará del jueves 8 al domingo 11 de enero de 2026, con una programación que incluye espectáculos musicales, actividades culturales y propuestas deportivas. El evento se llevará a cabo principalmente en el Anfiteatro Municipal Juancho Garcilazo, donde tendrán lugar los shows centrales, mientras que las actividades complementarias se distribuirán en las distintas playas del Lago Salto Grande.

A lo largo de cuatro jornadas consecutivas, la fiesta ofrecerá una grilla artística integrada por reconocidos artistas nacionales, junto a bandas y músicos locales y regionales. Los espectáculos musicales se desarrollarán en el Anfiteatro Municipal Juancho Garcilazo.

La programación de los artistas centrales estará distribuida por día, comenzando el jueves 8 de enero con la presentación de Pinky, de Un Poco de Ruido, en una jornada con entrada libre y gratuita. El viernes 9 será el turno de Axel y El Vikingo Correa y el sábado 10 subirán al escenario Damas Gratis y La Parabellum. El cierre del domingo 11 estará a cargo de Ke Personajes, una de las bandas de mayor convocatoria del país en los últimos años.

Además de los artistas principales, la Fiesta Nacional del Lago contará con una grilla extensa que incluirá propuestas musicales y culturales a lo largo de las cuatro jornadas. En el escenario pasarán ballets, solistas y grupos de distintos géneros, como Ballet Nehuel, Leandro Oporto, La Sensación del Momento, Milagro Tropical, Capelina, La Buena Vibra, Qué iba a saber yo, The Custom, El Chávez Co, Los Amigos, Maxi Frutos, La Huella, Isondú, Luciano Creiner, Ahí Va el Sabor, Puro Descontrol y Alejandro Quintana, entre otros. También se prevé la realización del desfile y la elección de Reinas, actividades que forman parte de la tradición de la fiesta.

Las actividades deportivas y culturales complementarias se desarrollarán en las playas del Lago Salto Grande.