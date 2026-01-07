Una variada agenda para disfrutar en familia durante la temporada estival

De lunes a lunes y para todos los gustos, la agenda ¡Hola Paraná! reúne durante enero y febrero una amplia propuesta de actividades recreativas, culturales, deportivas, turísticas y gastronómicas en distintos puntos de la ciudad, en su mayoría con entrada libre y gratuita.

La iniciativa está pensada para todas las edades y busca consolidar a la ciudad como un destino atractivo para quienes la visitan, pero también como un espacio cotidiano de disfrute para vecinos y vecinas.

"La agenda es familiar, es para amantes del rock, del reggaetón, del folclore, de la milonga. Hay actividades para bailar, cantar y también para encontrarse con el arte en tiempos complejos", señaló el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.

En ese marco, parques, plazas, la costanera, anfiteatros, centros culturales y barrios de la ciudad serán escenarios abiertos para el encuentro. A esto se suma la recuperación y puesta en valor de los espacios de río, con los balnearios de Bajada Grande, Municipal y Thompson, este último habilitado nuevamente este año después de mucho tiempo, permitiendo volver a disfrutar del agua y la playa en plena ciudad.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, detalló algunos de los primeros eventos: "Hoy y mañana arrancamos con el Premate en el Teatro 3 de Febrero; el jueves Arte Joven en el Juanele; el viernes el Festival Popular en el Parque Lineal Sur con el concurso de cebadores de mate; y el sábado el ciclo Música en el Anfiteatro con un Especial Cumbia".

A su vez, la directora del Teatro 3 de Febrero, Francisca D’Agostino, explicó que el Certamen Premate definirá a los artistas que subirán al escenario mayor de la Fiesta del Mate. "Este martes comienza la sede Paraná con rock, pop y danzas; mañana siguen folklore, tango, cumbia y tropical, desde las 19 y con entrada libre y gratuita".

La agenda de verano también incluye colonias de vacaciones, cine, peñas, festivales, ferias de emprendedores, recorridos turísticos guiados, propuestas literarias y artísticas, además de actividades deportivas. Entre los grandes eventos se destaca también la Fiesta de la Playa, que celebra el vínculo histórico de la ciudad con el río.

Se suman, además, experiencias vinculadas al patrimonio natural y cultural, como las visitas al Islote Curupí, walking tours por el casco histórico, el Bus Turístico y los recorridos por espacios emblemáticos de la ciudad.

Visitá el formulario para conocer la agenda completa.