Secuestran una moto y otras pruebas en cuatro allanamientos por la chica baleada por un menor reincidente

En el marco de la investigación por el intento de homicidio de Katherine Alva, la chica de 15 años baleada en la cabeza el lunes a la noche en la zona oeste de Paraná, la Policía llevó a cabo cuatro allanamientos en horas de la noche de este martes. Secuestraron una moto, un cartucho percutido y otros elementos de prueba. Sigue la búsqueda del arma de fuego que rápidamente los menores involucrados en la balacera hicieron desaparecer.

Se informó a ANÁLISIS que los allanamientos fueron en los barrios Mosconi, Humito, Antártida Argentina y en la calle Ituzaingó y 141.

Los elementos secuestrados fueron: una moto Honda Wave de 110 cc. blanca, un cartucho 9 milímetros completo percutido, una pistola de aire comprimido y un par de zapatillas. Participaron de los procedimientos el personal de la División Homicidios, de la comisaría quinta, del Cuerpo de Operaciones Especiales y la Policía Científica.

Además de Katherine, en el episodio fue baleada en un glúteo una amiga, de 16 años, quien fue dada de alta, mientras se encontraban con otros tres adolescentes en la vereda de calle República de Siria y Segundo Sombra.

Se cree que el arma de fuego utilizada en el ataque, que tenía por objetivo un hermano de Katherine, sería del calibre 9 milímetros, aunque no se encontraron rastros balísticos que lo confirmen.

El trasfondo de la agresión armada sería un cuestión de entredichos entre adolescentes desde hace unos días, que continuó en las redes sociales.

La chica herida fue operada este martes y según se informó en el parte de este miércoles a la mañana, habría presentado una leve mejoría aunque su estado sigue siendo crítico debido a la lesión cerebral causada por el proyectil.

Los testimonios apuntaron directamente contra T.P., de 16 años, como el tirador, y A.V., de 17, como el conductor de la moto. El primero tiene alrededor de 20 antecedentes por hechos de violencia armada en la capital provincial. El más grave fue el homicidio de Facundo Bracamonte, de 19 años, ocurrido en el balneario Thomson en mayo del año pasado. Los padres del menor tienen condenas y conforman un clan de narcomenudeo del barrio Mosconi, y son señalados como responsable de gran parte de la violencia y los tiroteos que hay en la zona.

Luego de haber estado detenido tres meses en el Copnaf, T.P. fue liberado con restricciones. Volvió a tener fácil acceso a las armas que provee un circuito y un mercado manejado por adultos, y a gatillar sin límites.

Este martes hubo una manifestación en reclamo de justicia de familiares de Katherine y de Bracamonte, que terminó con incidentes y dos heridos en la División Minoridad.

Los dos acusados fueron trasladados a Alcaidía, serán imputados por la fiscal Sonia Vives y luego quedarían con una medida cautelar de encierro en un centro del Copnaf, posiblemente en otra localidad.