Rugby: Los Espinillos confirmó que en 2026 no se realizará el Seven del Lago

El Club Los Espinillos de Concordia informó oficialmente que en durante la presente temporada no se realizará el tradicional Seven del Lago. La noticia fue comunicada a través de un mensaje publicado en las redes sociales por la institución concordiense.

“Luego de una evaluación interna, entendimos que en esta oportunidad no estaban dadas las condiciones necesarias para llevar adelante el evento con el nivel organizativo y la calidad que siempre han sido su sello distintivo”, expresa la misiva en el comienzo.

En ese marco, señalaron que la decisión apunta a preservar la identidad y el prestigio que el torneo ha construido a lo largo de los años.

