Durante el verano se desarrollará un intensivo de danza

Durante enero de 2026 se llevará adelante un Intensivo de Danza que propone un espacio de formación, exploración y encuentro destinado a personas interesadas en profundizar su vínculo con el movimiento y la práctica corporal. La actividad estará a cargo de una docente y creadora que coordinará una serie de encuentros presenciales en la Fundación Verónica Kuttel, concebidos como un laboratorio de investigación en torno a la danza contemporánea, sus procesos y sus posibilidades expresivas. El intensivo se desarrollará con el objetivo de ofrecer herramientas para pensar y experimentar el cuerpo desde múltiples dimensiones.

La propuesta se organiza a partir de la convivencia de dos modos de abordar un mismo universo, la danza como experiencia de investigación y la danza como práctica coreográfica. Desde esa articulación, el intensivo busca transitar zonas de cruce, fisura y diálogo entre lo interno y lo externo del cuerpo, entre la percepción y la acción, entre la estructura y la improvisación. El trabajo se orienta a explorar las continuidades posibles entre esos planos, poniendo el foco en cómo la danza puede abrir mundos de sentido a partir del movimiento y la atención sobre lo que emerge en el proceso.

Uno de los ejes centrales del intensivo estará dedicado a investigar modos de mover y de habitar la anatomía desde una perspectiva relacional. A lo largo de los encuentros se trabajará sobre la posibilidad de construir, desmontar y recomponer configuraciones corporales, atendiendo a operaciones como ensamblar, inclinar, enredar, aliar o desfigurar.

En paralelo, el intensivo abordará el trabajo con esqueletos coreográficos, entendidos como estructuras que luego serán transitadas, aprendidas y transformadas a través del cuerpo. Ese material será "llenado" de musculatura, irradiado y amasado mediante la repetición, considerada como un gesto primordial y necesario. La repetición funcionará como soporte y procedimiento para profundizar la experiencia, permitiendo un acercamiento sostenido a la potencia de la danza como práctica placentera, donde el goce corporal ocupa un lugar central y consciente.

Como complemento del trabajo presencial, la coordinación del intensivo enviará a los participantes un material en formato pdf con textos seleccionados que acompañarán el proceso.

El costo del taller será de $40.000.

Consultas al 343 4683258