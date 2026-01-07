Incendios en la Patagonia: “Dos de cinco focos fueron iniciados de forma intencional”

La temporada de incendios golpea con fuerza el inicio de la semana en la Patagonia. Lo que comenzó como alertas aisladas se transformó en un despliegue masivo de brigadistas, aviones hidrantes y bomberos en cuatro provincias. La situación más crítica se vive en Chubut y Santa Cruz, donde el avance de las llamas obligó a activar protocolos de evacuación preventiva para residentes y turistas. En Río Negro y Neuquén, el combate es cuerpo a cuerpo.

En conferencia de prensa, el gobernador de Chubut Ignacio Torres, brindó detalle del estado de los incendios forestales activos, que afectan distintos puntos de la provincia.“Dos de los cinco incendios fueron iniciados de forma intencional, y están siendo investigados por la fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer”, subrayó el gobernador.

Además, afirmó que “el incendio de Puerto Patriada se inició en un lugar estratégico y en un horario crítico, con gran presencia de turistas y familias. Fue una situación extremadamente peligrosa”. En tanto que la Justicia determinó la intencionalidad del hecho.

El municipio de Epuyén, una de las localidades más afectadas por los incendios forestales en la Patagonia en el 2025, informó este martes a la tarde que debido al avance del incendio en Puerto Patriada debió activar un protocolo de evacuación preventiva en el camping “La Playita”, Vialidad Nacional y en el barrio Angostura.

Además, alertó a los vecinos de El Cohiue a estar “preparados y atentos” ante un posible llamado a evacuar la zona, según el avance del fuego. Por último, recordó a todos los ciudadanos que el centro de evacuados volverá a ser el gimnasio municipal.

Mapa: las zonas con alerta por incendios en Argentina

Según el mapa que difunde cada día a las 16 el SMN, gran parte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, La Rioja y Córdoba presentan el máximo nivel de alerta.

Las mediciones se realizan basándonos en el Índice FWI (Fire Weather Index), una herramienta desarrollada en Cánada y adoptada por el sistema nacional. Este índice se calcula diariamente a partir de datos de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitaciones acumuladas en las últimas veinticuatro horas.

(Con información de Diario Ríos Negro)