Fútbol: Renzo Reynaga, la octava cara nueva de Patronato

Renzo Reynaga se convirtió en la octava cara nueva de Patronato con vistas a la Primera Nacional 2026. Foto: Prensa Patronato.

Mientras el plantel de Patronato prosigue con la pretemporada, la comisión directiva de la entidad continúa con el armado del plantel con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional.

En este marco, el área de prensa del Rojinegro confirmó que la contratación del delantero Renzo Reynaga, quien la última temporada defendió los colores de Gimnasia y Tiro de Salta.

El futbolista nacido en Santa Cruz, de 26 años, cuenta con un amplio recorrido en el fútbol de ascenso de la Argentina. En sus inicios se formó en las divisiones formativas de Rosario Central. Más tarde pasó por los siguientes equipos: Boca Unidos de Corrientes, Juventud Unida de Gualeguaychú, Deportivo Morón, Estudiantes de Río Cuarto y por último por el Lobo salteño.

De esta manera, Patrón incorporó en lo que va del mercado de pases ocho jugadores: Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis, Hernán Rivero, Nahuel Genéz y Facundo Heredia.