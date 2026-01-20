El entrerriano Brian Bustos reforzará el arco de Platense

El entrerriano Brian Bustos se convirtió en el nuevo arquero del Club Atlético Platense con vistas a la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El golero, nacido en la localidad de Larroque, llegó a la entidad de Vicente López con el pase en su poder y firmó su contrato con nuestra institución hasta el último día del año en curso, con opción para extenderlo por otra temporada.

Bustos nació el 22 de agosto de 1996 en Larroque. El arquero, de 29 años, comenzó en el fútbol con la categoría Sub 20 de Newell’s Old Boys. En 2021 militó en el Club Atlético Carcarañá de Santa Fe y en 2023 regresó a su provincia para tener un buen paso por Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Federal A).

En 2024 pegó el salto a la Primera Nacional y se mudó a Santiago del Estero para ponerse los colores de Mitre, pero donde terminó jugando esa temporada fue en San Telmo. En el equipo de la Isla Maciel disputó 38 partidos y logró una racha histórica de 712 minutos con la valla invicta, una de las mejores marcas del club.

El año pasado tuvo su estreno internacional con los colores del Deportivo Cuenca. El Pulpo disputó 43 partidos en el cuadro Colorado y registró 16 sin que le metan goles, para que su equipo sea uno de los que menos tantos recibieron en el año y logre el objetivo de clasificar a Copa Sudamericana.

Ahora llega su oportunidad de ocupar el arco de Platense en este 2026 con desafíos a nivel nacional e internacional. Bustos ya se sumó a la pretemporada del Marrón en Mar del Plata.