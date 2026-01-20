Liga Federal: Sionista, Recreativo y Quique arman sus planteles

Sionista repatrió al base Dante Rewes para el regreso a la Liga Federal de Básquet.

Luego de confirmar sus respectivas participaciones en la próxima edición de la Liga Federal 2026, Sionista, Recreativo y Quique comenzaron a armar sus plantillas. Además, los tres elencos paranaenses, ajustan detalles para sus históricas intervenciones en la tercera categoría del básquet argentino.

El “Centro” se arma

Sionista acaba de fichar a Lucas Nieto como nuevo refuerzo del equipo que conducirá Santiago Vesco. Oriundo de Santiago del Estero, llega al elenco paranaense para reforzar la zona pintada. El pivote viene de ser campeón de la Liga Provincial con Ferrocarril de San Salvador, además de registrar paso por Atenas de La Plata, Belgrano, Independiente y Perfora.

A su vez, repatrió al base Dante Rewes, quien regresa al Centro Juventud tras una gran Liga Provincial, también siendo campeón con Ferro de San Salvador.

Los otros mayores serán Arik Levyn y Nicolás Guaita, mientras se está muy cerca de un anuncio importante en cuanto a otro refuerzo, señala Paraná Deportes.

Fausto Bria es uno de los nuevos refuerzos. El paranaense llega proveniente de Talleres y tendrá su primera experiencia en la tercera categoría del básquet argentino. Lo mismo sucede con otro juvenil, Juan Cruz Pagnone, el pibe de Olimpia a quien se le presenta este nuevo desafío.

El “Bochas” tiene caras nuevas

Recreativo pateo el tablero al confirmar a Pablo Bogado, el talentoso jugador de Ciclista que le dará un salto de calidad al conjunto que dirige técnicamente Oscar Heis.

Paralelamente, contrató a un alero de experiencia, como lo es Francisco Frávega, el tirador de último paso por Sportivo San Salvador. A su vez, confirmó el regreso de Luciano Harik, quien tras sus buenas campañas con Talleres otra vez jugará en el Bochas.

Seguirán en el equipo como fichas mayores Alan Guanco y Lucio Frávega, mientras que entrarán en la rotación Sebastián Barreto y Marcos Melchior. Como U21, Facundo Buffa, Juan Berta y Juan Benet.

El “Decano” con refuerzos

Quique Club también puso manos a la obra y no solo entrena fuerte para la Liga Federal, sino además ya tiene plantel armado. El Decano primeramente se aseguró la continuidad de Ignacio Varisco, el alero que fue clave en la gran temporada 2025.

Después repatrió a dos pibes con paso por el club: Aquiles Feder Ponce y Santino Valdemarin, interesantes fichajes que vienen de salir campeón de la APB con Recreativo y que vuelven al club que los vio nacer, ahora para jugar a nivel nacional.

Otro fichaje interesante también es el de Theo Fernández, base oriundo de Ensenada (Buenos Aires) que ya conoce la casa. Fernández registra último paso por Sarmiento de Leones, en el Prefederal de Córdoba

También se aseguró un peso pesado como lo es Leandro Chorvat, el pivote proveniente de Ciclista. Otros pibes de interesantes condiciones que serán parte de la plantilla son Franco Tomiozzo, quien se suma a un proyecto proveniente de Paracao, la continuidad del ex Unión de Crespo, Facundo Folmer, y la renovación de Martín Planas.