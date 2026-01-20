Por paritarias y reincorporación de despedidos, ATE concretará una jornada de lucha este miércoles

La concentración será en la sede de la Secretaría de Justicia, en calle San Juan 134, a las 9.30, se informó a ANALISIS.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Entre Ríos continúa su protesta en reclamo de paritarias, aumento salarial y reincorporación de trabajadores despedidos.

En ese marco, realizará “una jornada de lucha este miércoles 21 de enero con diferentes formas de protesta: asambleas, retención de servicios, movilizaciones y otras modalidades que implemente cada repartición”, se informó a ANALISIS.

En la oportunidad, en consonancia con la lucha que viene desarrollando la Multisectorial de Derechos Humanos en defensa del Registro Único de la Verdad, este miércoles a las 9.30 se convocarán en la Secretaría de Justicia, en calle San Juan 134.