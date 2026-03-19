Presentan una experiencia artística multidisciplinaria este viernes en La Hendija

El centro cultural La Hendija Arte Contemporáneo, ubicado en calle Gualeguaychú 171 de la ciudad de Paraná, llevará a cabo la presentación de las obras "Proyecto Bautismo" y "Que es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido" este viernes 20 de marzo a las 20. Esta propuesta busca ofrecer un espacio de experimentación donde se hibridan elementos del teatro, la performance, el ritual y el biodrama, utilizando además herramientas tecnológicas como el mapping y piezas audiovisuales para construir mundos oníricos y realistas.

La primera de las piezas, titulada "Que es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos convertido", es una creación colectiva de las artistas Anakena Kastrup, Daiana Lezcano y Coty Carbone. Esta obra nació a partir de una versión libre de la pieza dramática "La violación de una actriz de teatro", escrita por la autora chilena Carla Zúñiga Morales. La puesta en escena sitúa a dos mujeres en un espacio liminal donde intentarán revelar y exorcizar silencios. El diseño integral de la propuesta cuenta con el trabajo de Pájaro Carreira en las visuales, la iluminación y el vestuario de objetos, Susana Leguizamón se encargó del vestuario de escena y Victoria Yani realizó un relato fotográfico que suma a la visual de la obra.

Por otro lado, la jornada incluirá la presentación de "Proyecto Bautismo", una experiencia interactiva que se desarrolla a partir de un monólogo centrado en temáticas actuales como la moda, la expresión de género y las expectativas impuestas por la sociedad. El equipo de trabajo para este proyecto está integrado por Peque Galetto, Marisa Grassi, Desi Dee, Belén Galetto y Fiorella Vever.

Las reservas para la función pueden realizarse al 343 5317876, bajo la atención de Daiana Lezcano, o al 343 4657154, con Peque Galetto.

La entrada será libre con la modalidad de aporte a la gorra.