Nueva función del ciclo de cine dominical en Felino Rabioso

El centro cultural Felino Rabioso (ex Gato Negro), ubicado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, continuará este domingo 22 de marzo con su habitual ciclo de proyecciones cinematográficas a partir de las 19. Para esta ocasión, la organización seleccionó la película Rojo, obra cumbre del director polaco Krzysztof Kieślowski estrenada en 1994. El evento se desarrolla bajo una temática mensual donde cada film programado hace referencia a un color en su título, buscando acompañar la transición estacional hacia el otoño con una selección de cine de autor de relevancia internacional.

Rojo constituye la pieza de cierre de la célebre trilogía Tres Colores, un proyecto en el que Kieślowski abordó los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. En este largometraje en particular, el foco está puesto en la fraternidad, representada a través del azar y las conexiones invisibles entre las personas dictan el curso de los acontecimientos. La historia se centra en el encuentro entre Valentine, una joven modelo interpretada por Irene Jacob, y un juez jubilado con una personalidad cínica, encarnado por Jean-Louis Trintignant. A lo largo de los 99 minutos de duración, la película despliega una imagen donde el color carmesí domina la fotografía y la escenografía. La película fue aclamada por la crítica mundial como una de las mejores producciones de la década de los noventa.

En la trama, los personajes circulan por la ciudad de Ginebra entrelazando sus vidas de manera casi imperceptible, hasta confluir en un final que otorga sentido a toda la trilogía. Para Kieślowski, esta fue su última obra antes de su fallecimiento en 1996.

El ciclo de cine en el Felino Rabioso se consolidó como una cita fija para los domingos por la tarde en la capital entrerriana, con una programación que apuesta a la difusión de películas que a menudo quedan fuera de los circuitos comerciales. Además de la función, se podrá disfrutar de los servicios de cafetería del lugar.

La entrada tiene un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.