Lionel Messi y otro hito: llegó al gol 900 en su carrera

El argentino Lionel Messi dio un paso más en su carrera por convertirse en el máximo goleador de la historia, un reinado que por ahora ostenta Cristiano Ronaldo aunque con dos años más de edad. Este miércoles, marcó el camino de Inter Miami anotando nada menos que el gol 900 de su trayectoria, todo en plena recta final hacia el Mundial de mitad de año.

En el partido de vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf que significó la eliminación frente a Nashville en el Chase Stadium, el rosarino recibió a los siete minutos un pase desde la izquierda de Sergio Reguilón, se acomodó en el área y acomodó al segundo palo un remate que pasó entre las piernas de Jeison Palacios.

El gol número 800 de la Pulga había llegado hace tres años, en marzo de 2023, de tiro libre en el amistoso de la selección argentina frente a Panamá en la fiesta de los campeones del mundo en el estadio Monumental tras la obtención de Qatar 2022.

Antes, todos los goles redondos los había marcado en Barcelona. El número 100 ante Dinamo de Kiev (victoria por 2-0 en la Champions League, en 2009), el 200 lo anotó contra Real Madrid (triunfo por 3-2, en la Supercopa de España, en 2011) y el 300 al Rayo Vallecano (en 2012, en una goleada por 5-0 en La Liga).

Más adelante, el 400 fue frente al Granada (victoria por 6-0, en 2014), el 500 a Valencia (derrota por 2-1, en 2016), el 600 contra el Atlético de Madrid (triunfo por 1-0, en 2018) y, por último, el 700 lo convirtió de penal ante el Colchonero en 2020 (un empate por 2-2 en el Camp Nou).

En cuanto a la lucha con Cristiano Ronaldo, otro que sigue vigente en Al-Nassr y la selección de Portugal, hoy con 965 conquistas, en su momento le llevó 1236 partidos llegar a 900, mientras que el argentino lo logró en 1142. Habrá que ver cómo sigue la pugna, teniendo en cuenta que uno ya cuenta con 41 años y el otro con 38.