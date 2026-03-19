Básquet: Recreativo no defendió bien la última bola y Urquiza se lo ganó

Recreativo no defendió bien la última bola y Urquiza de Santa Elena se lo ganó.

En Paraná, Recreativo Bochas Club perdió por 80 a 79 frente a Urquiza de Santa Elena, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet.

El elenco paranaense dejó escapar una nueva chance de festejar en su casa porque no estuvo lúcido, pero remontó una importante desventaja y casi lo gana. Lo perdió en los instantes finales cuando el partido estaba igualado en 78, merced a un doble de Marcos Acevedo para la visita

Fabricio Cozolito fue la gran figura del ganador con 18 puntos y 11 rebotes, mientras que Marcos Acevedo y Marcos Revello anotaron 17 unidades cada uno, y Jonathan Monzón otros 15 tantos. En el dueño de casa, Juan Krapp y Francisco Frávega terminaron con 17 puntos cada uno.

Recreativo no tuvo una buena presentación y se vio manipulado por un oponente que jugó mejor. La visita de entrada sacó diferencias. En el primer cuarto fue de 29 a 17, ventaja que se extendió a 54 a 35 al terminar la primera mitad.

Recre tuvo una gran reacción. Entró al último cuarto abajo por 70 a 56. Con actitud se puso en partido. Lo empató en 76 y luego en 78. No obstante, cuando faltaban cuatro segundos, Urquiza tuvo su chance, no la desaprovechó y Marcos Acevedo anotó el doble cuando ya no quedaba nada.

Ahora el RBC registra tres partidos, con dos derrotas de local y un triunfo de visitante, señala Paraná Deportes.