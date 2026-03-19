“Vida cotidiana y dictadura”, una investigación sobre memoria, territorio y experiencias sociales, en preventa

El libro "Vida cotidiana y dictadura. Narrativas, territorialidad y huellas de memoria" se encuentra disponible en preventa hasta este viernes 20 de marzo. Se trata de una producción académica que reúne investigaciones desarrolladas en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), y propone una mirada situada sobre los impactos de la última dictadura en la vida cotidiana.

La obra fue compilada por María del Rosario Badano y María Virginia Pisarello, y cuenta con la participación de un equipo de autores y autoras integrado por Lucía Tejera, Ignacio Journé, Osvaldo del Monte, Karen Balcar, Rosana Ramírez, Eduardo Ojeda, María Luisa Grianta, Valeria Fernández y Alfredo Hoffman.

A partir del trabajo con archivos documentales y fuentes orales, el libro reconstruye prácticas represivas y sus efectos en el entramado social, atendiendo especialmente a las formas en que el miedo, el silencio y la negación se incorporaron a la vida cotidiana. En ese sentido, la publicación pone el foco en actores sociales que no necesariamente se reconocen como militantes, pero cuyas experiencias y relatos resultan claves para comprender los procesos históricos.

La investigación también aborda cómo la dictadura dejó marcas profundas en los vínculos sociales, reconfigurando dinámicas comunitarias y territoriales. A casi 50 años del golpe de Estado, el libro se presenta como una herramienta de reflexión indispensable para pensar la historia reciente desde múltiples perspectivas.

Editado por la Editorial de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el volumen se encuentra en etapa de preventa hasta este viernes 20 de marzo, con un precio de lanzamiento de 23.000 pesos; y desde el 21 de marzo su valor será de 29.000 pesos. Las personas interesadas pueden realizar consultas y gestionar la compra a través del alias vida.cotidiana, el correo electrónico conradofeble@gmail.como vía WhatsApp al +54 9 3435 059050.