Barriletes llevará adelante una nueva edición del Festival Callejero por la Memoria este fin de semana

La Asociación Civil Barriletes llevará adelante la sexta edición del Festival Callejero por la Memoria, una propuesta cultural y política que se desarrollará entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo en su sede de calle Courreges 418, en la capital entrerriana. El evento se organiza con el objetivo de promover espacios de reflexión sobre la memoria, la verdad y la justicia, integrándose a la agenda de actividades de la Multisectorial por los Derechos Humanos de Paraná en el marco de los 50 años del último golpe de estado cívico-militar. Esta edición del festival cuenta con el apoyo del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (Feicac) y el Consejo Provincial de Teatro Independiente (Contier).

La apertura del cronograma de actividades está prevista para el viernes 20 a las 21 con la puesta en escena de la obra teatral "Como un león", interpretada por el actor Gustavo Bendersky bajo la dirección de la Compañía Orillera de Teatro. La pieza consiste en una versión libre de un cuento del escritor desaparecido Heraldo Conti y centra en las vivencias de Tarumba, un niño que atraviesa situaciones de vulnerabilidad social y precariedad habitacional. A través de este lenguaje artístico, la organización se propone visibilizar las problemáticas que afectan a las infancias contemporáneas y la forma en que estas deben lidiar con un entorno adulto que resulta hostil, y el vínculo entre las historias del pasado y las deudas sociales del presente.

Durante la jornada del sábado 21, la programación comenzará a las 18 con la inauguración de la muestra fotográfica titulada "Mujeres, tierra, maternidad", una iniciativa del Comité Entrerriano de Solidaridad con el Pueblo Palestino que se realiza en coincidencia con la Semana contra el Apartheid Israelí. Las imágenes que compondrán la exposición fueron capturadas por acompañantes ecuménicos y buscan retratar la resiliencia de las mujeres frente a contextos de ocupación territorial y violencia sistemática. Posteriormente, a las 20 y con la colaboración del Cine Club Musidora, se proyectará el documental Resistenza, de los directores Mónica Simoncini y Omar Neri. El film documenta las historias del exilio argentino en la ciudad de Roma y cuenta con testimonios de figuras como Fernando Birri y León Gieco, en una historia que aborda el desplazamiento forzado como una forma más de resistencia cultural.

El cierre del festival tendrá lugar el domingo 22 de marzo a partir de las 18 con una serie de actividades participativas en la zona de calle Courreges. El Taller de Cerámica Memby coordinará la intervención denominada "Barro y Memoria", donde el público podrá trabajar sobre pequeños pañuelos de cerámica que serán entregados posteriormente durante la movilización del 24 de marzo. En el plano musical, el cierre estará a cargo de los raperos locales Esteban RL y Nazareno Moreno, quienes presentarán su álbum 13, producido por Aitor Arramberry.

Las actividades serán libres y gratuitas.