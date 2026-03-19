Volvieron a aumentar los combustibles en Paraná y la nafta súper roza los $2.000

La nafta y el gasoil volvieron a subir en Paraná y el impacto ya se siente de lleno en los surtidores. En la estación de servicio Shell ubicada en la zona de las Cinco Esquinas, las pizarras se actualizaron con incrementos en todos sus productos, llevando el litro de la nafta súper a los $1.999.

La remarcación afectó a todas las opciones de la petrolera, tanto para vehículos nafteros como diésel. El detalle del nuevo esquema de precios vigente en la capital entrerriana es el siguiente:

Nafta Súper: $1.999 por litro.

Evolux Diesel (Común): $2.150 por litro.

Nafta V-Power (Premium): $2.181 por litro.

V-Power Diesel (Premium): $2.283 por litro (el producto más costoso de la pizarra).

(Fuente: Ahora)