Denunciaron que Adorni no declaró una propiedad en un lujoso barrio privado

A días de que a diputada nacional Marcela Pagano presentara una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el viaje que realizó a Estados Unidos junto a la comitiva del presidente Javier Milei, en el que también participó su esposa, Bettina Angeletti, y que quedó en manos del Juzgado Federal Nº11, la exlibertaria anunció este jueves que ampliará la demanda “por presunto enriquecimiento ilícito” al exponer en redes sociales que el funcionario “no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium”.

“No es un error administrativo, recordemos que es contador público! ¿Y esto también lo van a adjudicar a la IA?”, se preguntó en el posteo Pagano antes de anunciar que apliaría la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni, mientras acompañaba el posteo con una imagen de la casa en cuestión y los hashtags “#nostomandeboludos” y “#CASTA”.

La vivienda en cuestión está ubicada en el country Indio Cuá Golf Club de la localidad de Exaltación de la Cruz y, de acuerdo a lo que publica el diario Clarín, hay expensas a nombre de la esposa de Adorni por $700.000.

De acuerdo a Pagano, “la ampliación incorpora nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club (Exaltación de la Cruz, Pcia. de Buenos Aires) que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción”. Y agrega sobre Adorni y su pareja, Bettina Angeletti: “Habrían construido una vivienda propia de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, un emprendimiento residencial de alta gama ubicado sobre la Ruta 6, km 173, en el partido de Exaltación de la Cruz”. Además, detalla que las expensas del lote 380 del Country “habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial o posesorio que tampoco fue informado ante las autoridades competentes”, publicó elDiarioAR.

Días atrás, Pagano se refirió al escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el viaje de su esposa a Nueva York, lo calificó de “corrupto” y apuntó que “tiene los gastos de la tarjeta” del funcionario.

La legisladora del espacio Coherencia afirmó que ella posee los “gastos de tarjeta” de Adorni en su viaje y detalló los consumos que tuvo el funcionario.

“Entre diciembre y enero, gastó con su tarjeta de crédito $30 millones, cuando registra un ingreso bastante menor. Ustedes tienen los ingresos de Adorni, creo que ni siquiera llega a los $5 millones con otras cosas que pueda tener. El ingreso declarado fue en los dos meses (diciembre y enero) y en ese bimestre cobró $10 millones de pesos.

El 14 de marzo, Pagano denuncio al jefe de Gabinete por “enriquecimiento ilícito”, lo definió como “corrupto” y pidió, a su vez, que se investiguen los gastos que tuvo su pareja.

“La mujer gastó en el bimestre de diciembre y enero $28 millones. No constan ingresos en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) que maneja el Gobierno”, señaló.

También se refirió al vuelo privado hacia Punta del Este, el cual costó “entre US$10.000 y US$12.000 en Carnaval”: “No lo puede explicar. Sale un amigo diciendo que viajó con él, que es periodista, diciendo: ‘No, yo pagué mi parte’. Primero pagó el Estado, lo pagó todo él... no pueden justificarlo”, advirtió.

Asimismo, cargó contra su ex partido La Libertad Avanza, y aseguró que “estafaron a su electorado”.

“Los que cambiaron y los que estafaron al electorado son ellos: los que se la roban, los que ahora viajan en avión privado. Los castas son ellos, los que hablan de costo marginal de un vuelo”.

La denuncia inicial

El pasado 11 de marzo, la diputada que abandonó el bloque de LLA denunció que la esposa del jefe de Gabinete habría integrado la comitiva sin desempeñar función pública ni contar con una misión oficial, lo que podría constituir un uso indebido de recursos del Estado. En el escrito, Pagano remarcó que el propio funcionario reconoció públicamente que su esposa abordó la aeronave ARG-01 desde Buenos Aires y que lo hizo por un “deseo personal” de acompañarlo durante la semana de actividades en el exterior.

La diputada pidió que la Justicia analice si los hechos podrían encuadrar en peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de determinar si otros funcionarios intervinieron en la autorización o facilitaron el embarque de la cónyuge del jefe de Gabinete en el vuelo oficial.

Entre las medidas de prueba solicitadas, Pagano reclamó que se requiera a la Casa Rosada el manifiesto de pasajeros del avión presidencial, la nómina completa de la comitiva oficial, la normativa que regula el uso de la aeronave y el costo operativo del vuelo, así como cualquier autorización formal que hubiera permitido la inclusión de Angeletti en el viaje.

La polémica se desató después de que Angeletti fuera vista junto a la comitiva durante la visita a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York. Un día antes, Milei había participado en Miami del lanzamiento del “Escudo de las Américas”, donde también estuvo presente Manuel Adorni.

El propio jefe de Gabinete confirmó que su esposa viajó en el avión presidencial y explicó que se trató de una decisión personal. “Quería que mi mujer me acompañe”, afirmó en una entrevista televisiva. Según detalló, Angeletti tenía inicialmente un pasaje comprado por su cuenta a Nueva York por 5.345 dólares, pero finalmente se sumó al vuelo oficial. Además, sostuvo que los gastos personales de ambos —como comida y movilidad— fueron pagados de su bolsillo y que el regreso a la Argentina se realizará en un vuelo comercial.

Tras presentar la denuncia, Marcela Pagano cuestionó duramente al funcionario en redes sociales y pidió su salida del Gobierno.

“Presenté una denuncia penal para que se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta. Javier Milei debería exigirle la renuncia indeclinable a este soldado de la CASTA! AFUERAAAAA!”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

La controversia también tiene al diputado nacional Esteban Paulón presionando al Ejecutivo mediante un pedido de informes para que el Gobierno detalle las condiciones del viaje y la participación de la esposa del funcionario en la comitiva oficial. Mientras tanto, la denuncia de Pagano quedó en manos de la Justicia para determinar si el traslado de una persona sin cargo público en un vuelo oficial pudo implicar un uso indebido de recursos del Estado.

El viaje a Punta del Este

El jefe de Gabinete realizó un viaje a Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero en un vuelo privado, acompañado por su pareja, Bettina Angeletti, dos familiares y el periodista libertario Marcelo Grandio, según documentos a los que accedió este medio y fuentes al tanto del traslado.

El viaje se realizó en un Honda Jet matrícula LV-HWA, operado por la empresa Alpha Centauri. Este tipo de aeronave, considerada de alta gama dentro de los jets livianos y con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, tiene un costo aproximado de US$ 5.800 por tramo. No obstante, quien abonó el vuelo —cuya identidad no fue revelada— habría recibido una cotización cercana a US$ 10.000 por el viaje de ida y vuelta.

Qué dice la declaración jurada de Adorni

La declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2024 —cuando aún se desempeñaba como vocero presidencial— muestra que el funcionario informó propiedades inmobiliarias, dinero en efectivo en pesos y dólares, depósitos en el exterior y deudas. El documento fue presentado ante la Oficina Anticorrupción y corresponde al período posterior a su ingreso al Gobierno, ocurrido el 10 de diciembre de 2023. Aún no se conoce la documentación correspondiente a 2025, año en el que fue candidato a legislador porteño —elección que ganó— y posteriormente designado jefe de Gabinete.

Según el formulario, Adorni declaró estar casado con Angeletti y tener dos hijos. En la sección de bienes consignó dos inmuebles en el país: un departamento en la Ciudad de Buenos Aires de 115 metros cuadrados destinado a vivienda —del que posee el 50%— y otro departamento de 105 metros cuadrados en La Plata, recibido por donación y del que figura como titular del 100%.

En cuanto a vehículos, el funcionario informó que durante el período poseía un Renault Captur modelo 2019 y que en marzo de 2024 incorporó un Jeep Compass Sport 2.4 automático modelo 2021, del cual también declaró el 50% de titularidad.

La declaración jurada detalla además tenencias de dinero en efectivo y depósitos bancarios. Al cierre del período, Adorni informó $2.455.000 en efectivo en el país y US$42.500 también en efectivo. A su vez, declaró una cuenta de ahorro en Estados Unidos con un saldo de US$6.220,23. También registró créditos a su favor ante ARCA —la ex AFIP— por más de $2 millones.

El documento incluye asimismo deudas. Entre ellas figuran obligaciones con particulares por montos que, convertidos a pesos al momento de la presentación, superaban los $20 millones y $23 millones respectivamente. Serían montos que le prestaron su madre, Silvia Pais, y la jubilada Norma Zuccolo, de 95 años, que se presume sería también familiar suyo, según publicó el año pasado El Destape. Además registra dos créditos hipotecarios que en conjunto superaban los $40 millones.

La presentación fue registrada el 4 de agosto de 2025 ante la Oficina Anticorrupción, como declaración correspondiente al ejercicio 2024. En el formulario se consigna que Adorni se desempeñaba en el sector público como secretario de Comunicación y Medios, cargo que ocupó desde diciembre de 2023 hasta fines del año pasado.

Según reveló Chequeado, los haberes de los ministros hacia diciembre de 2025 oscilarían entre $ 5,8 y $ 6,6 millones (según si se considera el incremento acumulado en paritarias o la suma de los aumentos otorgados hasta ahora).

La evolución patrimonial

Durante la campaña para las elecciones legislativas porteñas de 2025, un relevamiento de Chequeado sobre las declaraciones de los principales candidatos consignó que Adorni había declarado dos propiedades —un departamento adquirido en 2016 y la mitad de otro incorporado en 2014— cuyo valor conjunto ascendía a unos $4,4 millones según su presentación ante el Tribunal Electoral de la Ciudad. En esa misma información se detallaba además la tenencia de US$42.500 en efectivo en el país, una cuenta en Estados Unidos con poco más de US$6.000 y alrededor de $2 millones en efectivo.

A partir de esa comparación, el portal El Destape sostuvo que el patrimonio del funcionario habría registrado un aumento cercano al 500% desde su ingreso al Gobierno. Sin embargo, esa variación surge principalmente de la valuación en pesos de los activos declarados y no necesariamente de la incorporación de nuevos bienes.

De hecho, al comparar las declaraciones disponibles se observa que la estructura patrimonial del funcionario se mantiene prácticamente sin cambios: los mismos dos inmuebles, niveles similares de ahorro en dólares y efectivo, y un único activo nuevo relevante, el Jeep Compass adquirido en 2024. El fuerte incremento en la valuación patrimonial se explica en gran medida por la actualización de los valores fiscales de los inmuebles y otros activos en pesos en un contexto de alta inflación.

El Gobierno desmiente rumores de una renuncia de Adorni

Proporcionalmente al escándalo que envuelve a Manuel Adorni los últimos días tras los viajes a Nueva York y Punta del Este y las denuncias que llueven por parte de dirigentes opositores, el Gobierno se mantiene en su férrea defensa al jefe de Gabinete. Este jueves, el presidente Javier Milei apuntó contra la periodista Liliana Franco tras la difusión de una noticia que decía que desde la administración libertaria estaba evaluando un cambio para el puesto del exvocero. “¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color... Así son...”, escribió el Presidente junto a un artículo periodístico y el posteo de Adorni en el que solo decía que las versiones eran “fake”.

Bettina Angeletti: contratos de la consultora de la esposa de Adorni con empresas vinculadas al Estado

Una denuncia judicial presentada el 16 de marzo por la diputada nacional Marcela Pagano puso en el centro de la escena a Bettina Julieta Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por los contratos y vinculaciones empresariales de su consultora +BE, que habrían involucrado a compañías con negocios o relaciones comerciales con el Estado.

La presentación, que recayó en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y la conformación de un supuesto circuito de relaciones comerciales entre empresas privadas y organismos estatales bajo la órbita del funcionario.

El eje de la denuncia

El escrito judicial sostiene que podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre la petrolera estatal, la naviera National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti.

Según la denuncia, la petrolera estatal mantiene desde hace décadas contratos con National Shipping, una compañía controlada por la familia Virasoro, dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos.

De acuerdo con los datos citados en la presentación, la consultora de Angeletti habría brindado capacitaciones a gerentes y jefes de la naviera en tres oportunidades: el 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025, por un monto total de 6.370.000 pesos.

Pagano sostiene que ese vínculo comercial podría configurar un circuito indirecto de retorno de fondos al entorno familiar de Adorni, ya que el funcionario actualmente integra el directorio de YPF como representante del Estado.

Desde la empresa naviera señalaron que los contratos con YPF existen desde hace 28 años y remarcaron que Adorni fue designado director de la petrolera en enero de 2026, es decir, con posterioridad a las capacitaciones.

Tecnópolis y el Grupo Foggia

La denuncia también incorpora otro capítulo vinculado con la concesión del predio de Tecnópolis, una licitación estimada en 183.000 millones de pesos para una explotación por 25 años, que está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Entre las empresas preseleccionadas para la concesión figura DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, del empresario Marcelo Dionisio.

Según la presentación judicial, ese grupo sería cliente de la consultora +BE, lo que, para la denunciante, podría generar otro posible conflicto de intereses.

El expediente también menciona la relación de Mara Natalia Gorini, asesora en la Secretaría General de la Presidencia —bajo la órbita de Karina Milei— y pareja de Dionisio. Gorini fue directora del Grupo Foggia hasta 2024 y continuaría vinculada a la empresa como apoderada.

Otras empresas mencionadas

La denuncia señala además que la consultora +BE habría tenido como cliente al Grupo Datco, una empresa tecnológica y de telecomunicaciones que presta servicios a distintos organismos estatales.

Entre los entes mencionados figuran ARCA, AySA, Banco Central, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, lo que, según Pagano, podría reforzar la hipótesis de una red de relaciones comerciales con proveedores del Estado.

Licitaciones de comunicaciones oficiales

Otro punto del escrito judicial apunta a supuestas irregularidades en licitaciones para el envío de SMS y correos electrónicos del Gobierno, impulsadas cuando Adorni se desempeñaba como secretario de Comunicación.

La denuncia menciona una adjudicación superior a 3.650 millones de pesos en la que participaron las empresas ATX SA y Area Tech SA.

Según la presentación, ambas firmas estarían vinculadas entre sí: Pablo Javier Casal, presidente de Area Tech, habría trabajado previamente para Rubén Santiago Ward, titular de ATX. Además, las compañías tendrían conexiones con Lugalu SA y compartirían domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.

También se mencionan posibles vínculos entre Tsoft Informática SAS y Tecnosoftware SA, empresas que, según la denuncia, estarían controladas por la misma familia, lo que podría configurar un esquema de “simulación de competencia” en procesos licitatorios.

Investigación patrimonial

El escrito judicial solicita además que se investigue la evolución patrimonial de Adorni, ya que su salario como funcionario se mantendría en valores de 2023 mientras su patrimonio habría registrado un incremento.

Asimismo, la presentación menciona la existencia de deudas con cuatro acreedores privados, entre los que figurarían familiares del funcionario.

Pagano plantea en su denuncia que el esquema descripto podría guardar similitudes con las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, en las que se investigó el uso de estructuras empresariales familiares para canalizar pagos de empresas contratistas del Estado.

La Justicia federal deberá ahora determinar si los vínculos comerciales señalados constituyen actividades privadas legítimas o si podrían configurar conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.